Gerardo Martino manda mensaje a la selección de México tras su llegada a la MLS

Gerardo “Tata” Martino ya comenzó su era en el Inter de Miami y develó qué lo llevó de nuevo a la MLS tras su paso por la selección mexicana donde dejó un mensajito: “la ventaja que tiene la MLS es que el jugador se dedica a jugar y el técnico a dirigir”.

En entrevista con TUDN, Martino detalló por qué regresó a la MLS tras su paso con el Atlanta United y su mala salida en el equipo de México.

“Me gusta mucho la MLS, me gusta Estados Unidos, no te digo el proyecto porque ya había un proyecto que funcionaba, pero sí una idea de reestructuración. Me parecía que era un buen lugar para preocuparme sólo por dirigir qué es lo que me gusta, la ventaja que tiene la MLS es que el jugador se dedica a jugar y el técnico a dirigir; fuera de ello vivimos como cualquier persona”, destacó.

El entrenador argentino debutó con el Inter y perdió 3-0 ante el St. Louis City y está a 12 puntos de la clasificación en el torneo estadounidense. Este viernes debutará ante el Cruz Azul del Tuca Ferreti en la Leagues Cup.

Martino también señaló que aún espera más refuerzos en lo que podría ser un cambio en el Inter Miami y en las expectativas de título esta temporada con las incorporaciones de Messi y Busquets.

“Es una expectativa que tenemos los de adentro y afuera, generada por los nombres de los que estamos hablando, no podemos evadir esa responsabilidad que tenemos con semejantes jugadores ( Messi, Busquets y Jordi Alba). No hay que esperar encontrarse con la mejor versión de ellos porque lo tuvieron hasta hace muy poco, uno ganando la Final de la Nations (League con España), otro sido campeón con Barcelona y otro en PSG”, explicó Martino.

Lo que dijo Martino sobre el debut de Messi con Miami ante Cruz Azul

El entrenador argentino explicó que es una liga de mucho físico por lo que deben estar al máximo para jugar. Martino explicó que vio bien a ambos jugadores, pero no ha decidido si irán de arranque o en el complemento ante Cruz Azul por la Leagues Cup.

“Es una liga muy física (MLS). Hay que estar muy bien para estar ahí y por ello hay que tener un plantel muy competitivo. Por lo que he visto ellos están muy bien (Messi y Busquets), por lo que es muy probable que el viernes estén. Ya veremos si será en el inicio o en el segundo tiempo, pero es muy probable que Leo y Busi puedan estar”, dijo Martino.

Sigue leyendo: