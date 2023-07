Wendy Guevara nominó a su “amor” Nicola Porcella y así reaccionó el peruano | VIDEO

Vaya emociones se vivieron durante la séptima gala de nominación dentro de ‘La Casa de los Famosos México‘; y es que contra todo pronóstico, varias amistades se vieron comprometidas ante el temor de salir de dicho reality. Tal fue el caso de Wendy Guevara, quien dejó con la boca abierta al público por nominar a su “enamorado” dentro del programa, Nicola Porcella.

La influencer mexicana no pudo evitar otorgarle un punto al conductor peruano luego de que se modificaran las reglas de nominación y se agregara un punto más a la votación, asegurando que de no haber surgido estos cambios, no lo habría “tocado”.

Como resultado de las votaciones de los habitantes, además de Nicola Porcella quedaron nominados Apio Quijano, Mariana ‘Barby’ Juárez y Sergio Mayer.

Cabe recalcar que minutos después de la nominación, el propio Nicola se dijo decepcionado de haber sido el blanco de Wendy Guevara, más no sorprendido de haber quedado en la cuerda floja.

“El que me sorprendió más fue el de Wendy, que me diera a mí. Pero siento que me dan por miedo a darle a los demás porque yo la tomo más ligera. Es el único que sí me hizo ruido, que me diera uno. Pero es un juego”, expresó el comunicador durante una charla en el gimnasio con Jorge Losa.

Nicola le hizo ruido el punto de Wendy y Emilio le recomienda que hable con ella pero Nicola decide no hacerlo 🥲🥹#LaCasaDeLosFamososMexico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/4WxmsPgoSk — ɪɴsᴏᴘᴏʀᴛᴀʙʟᴇ (@KButeraa) July 20, 2023

Asimismo, Porcella afirmó que sin importar la situación, nunca votaría ni por Emilio ni por Wendy ya que es con quienes mejor se lleva dentro de la casa más famosa de México.

El público reacciona ante la nominación de Wendy Guevara

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en compartir su opinión ante la decisión de la integrante de ‘Las Perdidas’ de nominar a Porcella, sobre todo después de que su relación ya había sido bautizada como “Wencola”.

Es así como, para algunos internautas, Wendy Guevara pasó de ser una de las favoritas a convertirse en alguien a quien el público tachó de “traidora”.

“La neta si me sorprendí, no pensé que nominara a Nicola”, “Lástima que Wendy prefiere a quiénes no la estiman que a sus amigos a los que humilla”, “Por esto es que prefiero que gane Nicola el reality, jamás falló” y “Se me cayeron Wendy y el Emilio, que malos amigos son porque tenían opciones y Nico si fue leal, TRAIDORAAAAA”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

