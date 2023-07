Productora de ‘La Casa de los Famosos México’ explotó contra Wendy Guevara: “No brilla con luz propia”

En medio del revuelo que ha generado la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México‘, la producción del reality se ha enfrentado a decenas de críticas por presunto favoritismo a Jorge Losa de parte de la productora Rosa María Noguerón.

No obstante, recientemente, la productora se ganó la atención del público debido a un fuerte mensaje que con respecto a la influencer Wendy Guevara, quien al día de hoy se perfila como una de las favoritas del público.

El incidente se dio luego de que Noguerón fue cuestionada sobre la posibilidad de que la popularidad del reality show se ha dado gracias a la presencia de la integrante de ‘Las Perdidas’; tanto así que parte de los internautas han comenzado a referirse al programa como ‘La Casa de Wendy’.

Al respecto, la productora indicó que a pesar de lo que se cree, la personalidad de la creadora de contenido se ve potencializada por sus compañeros.

“Somos muy afortunados de tener un personaje tan divertido como Wendy y pues no es La Casa de Wendy, es La Casa de los Famosos porque tenemos gente que vale oro, un Poncho de Nigris, una Raquel Bigorra, una Bárbara Torres, un Paul Stanley, todos tienen características únicas y sin ellos Wendy no estaría brillando lo que brilla“, señaló.

No pasó mucho tiempo antes de que diversos fragmentos de la entrevista se difundieran a través de redes sociales, desatando reacciones divididas por parte de los usuarios: “Sí es la casa de wendy y nimoderrimo”, “Que no le digamos la casa de Wendy a la casa de Wendy, dice” y “3 de los 4 que mencionó ya salieron de la casa jajaja no pues valen oro!, son algunas de las réplicas que obtuvo en la red.

