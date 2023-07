¿De qué murió el gran Tony Bennett?

Con la muerte del gran Tony Bennett se ha ido una gran figura de la música, pero ha comenzado la leyenda que marcó diversas épocas. Pero muchos se están preguntando cuál fue la causa de su fallecimiento a los 96 años de edad, pues era muy poco sabido que padecía alzheimer.

Fue su publicista Sylvia Weiner quien confirmó el deceso del cantante además de que reveló que Bennet murió en su ciudad natal de Nueva York.

El gran músico estadounidense, cuyo legado ha sido dejar un cancionero basto que tocó generaciones que van desde Frank Sinatra hasta Lady Gaga, murió a los 96 años.

Fue considerado uno de los grandes íconos de salón, además de que se distinguía por ser un ambicioso de crear un “catálogo de hits más que discos de hits”.

Publicó más de 70 álbumes que le granjearon 19 Grammys competitivos, 17 de ellos después de cumplir los 60 años. Además, gozaba del afecto profundo y duradero de fans y colegas.

Pese a todos estos éxitos, Anthony Dominick Benedetto, nombre real y completo del famoso intérprete no se salvó de las enfermedades que aquejaron los últimos años su salud.

Ni su publicista ni la familia revelaron las causas específicas de su fallecimiento, pero se sabe que Bennett fue diagnosticado en 2016 de Alzheimer.

A pesar de esta terrible noticia, Bennett no dejó de actuar y grabar diversos álbumes hasta el año 2021, cuando por fin se retiró de los escenarios.

Fue durante una charla con la revista de la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP, en inglés), donde la esposa del músico, Susan Benedetto, dijo que Tony Bennett empezó a mostrar señales de declive dos años después del diagnóstico, mientras grababa un disco con Lady Gaga, el cual fue su último lanzamiento.

“Él me reconoce, gracias a Dios, a sus hijos también… estamos bendecidos de muchas maneras. Es muy dulce. Él no sabe que lo tiene. Fue Gayatri Devi, nuestra doctora, quien dijo: ‘Si quiere cantar, que cante, porque es lo mejor para él’. Ya sabes, todas las medicinas y todos los tratamientos que hacen para estimular tu cerebro, para él no hay nada más estimulante que actuar”.

SUSAN BENEDETTO, ESPOSA DE TONY BENNETT 2021