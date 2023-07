Neymar presume, con ayuda de helicóptero, la inmensidad de su mansión en Brasil

El futbolista brasileño Neymar ha ocupado en las últimas semanas las primeras planas de la prensa deportiva, pero no por sus actuaciones en la cancha, sino por sus escándalos fuera de ella y que involucran la majestuosa mansión que posee en Rio de Janeiro, en Brasil.

Hay que recordar que el actual futbolista del Paris Saint-Germain, perteneciente a la Liga de Francia, fue multado por las autoridades por violar las normas medioambientales al desviar el cauce de un río para alimentar el lago artificial que estaba construyendo en las áreas verdes de su imponente propiedad.

No conforme con todo el escándalo y las molestias que le ha causado a sus vecinos, el astro del futbol habría recurrido a un helicóptero para mostrar, desde las alturas, la que será su casa de descanso.

“Neymar Jr. shared this aerial footage of his home in Rio de Janeiro on Instagram 🚁🇧🇷 ”, compartió el portal B360 Sports en su cuenta de Instagram.

Hay que recordar que las autoridades acudieron hace unas semanas a la casa que el astro del fútbol tiene en el exclusivo condominio Aero Rural y ahí fueron testigos de los diversos reportes que recibieron de la ciudadanía por medio de las redes sociales.

Durante su visita hallaron una desviación de un curso de agua, extracción de agua de un río sin autorización, así como extracción de agua para un lago artificial, acciones para las que, claramente, no contaba con permiso alguno.

La mansión de la discordia fue comprada por Ney, en el 2016, y cuenta ahí con varios lujos, como helipuerto, canchas deportivas, spa, sauna, sala de masajes, gimnasio, así como áreas para comida y bebida.

