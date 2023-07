Sergio Mayer rompe en llanto tras la visita de su nieta Mila en ‘La Casa de los Famosos México’

La noche de la séptima gala de salvación de ‘La Casa de los Famosos México‘ estuvo llena de sorpresas para los habitantes, especialmente para Sergio Mayer, quien recibió la inesperada visita de su nieta Mila y conmovió al público hasta las lágrimas.

El emotivo momento se dio luego de que el actor y el resto de habitantes fueron llamados a la sala para presenciar un video en el que la hija de Sergio Mayer Mori saluda a su abuelo: “Hola abuelo. ¿Cómo estás? Espero muy bien quería decirte que estoy muy emocionada porque soy Team Infierno y te extraño mucho”, saludó la pequeña.

Ante el tierno mensaje, Sergio Mayer no pudo evitar romper en llanto. No obstante, este no hizo más que incrementar cuando se abrieron las puertas de La Casa de Los Famosos y Mila entró muy sonriente al patio con un globo morado en mano.

Inmediatamente, el también cantante salió a su encuentro y no pudo evitar colapsar mientras abrazaba a su pequeña: “Lloro porque tenía mucho tiempo de no verte, mi amor”, se escucha decir a Mayer.

“Que madura es para su edad. Habla como un adulto. Que bella”; “La palabra que mas me dio sentimiento fue ‘abuelitooooooooo😢🎉'”; “La nena se expresa muy bien, con un léxico muy amplio me llamó la atención, porque aún es muy pequeña. Qué bella es!” y “Que ternura, Mila Mayer abrazando a abuelito me derrito de amor por esté magnífico momento”, son algunos de los mensajes que el emotivo reencuentro generó en redes sociales.

Cabe recalcar que otro de los momentos importantes de la noche fue la salvación de uno de los nominados. El líder de la semana, Jorge Losa, dio a conocer su decisión de salvar de la expulsión a Mariana “La Barby” Juárez.

