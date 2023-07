Los tiernos gestos de los hijos de Shakira que conmovieron y se hicieron virales en redes sociales

Esta semana se realizaron los ‘Premios Juventud’, evento en el que Shakira se robó el show siendo la más galardonada de la noche. Además de la barranquillera, sus hijos con el exfutbolista, Gerard Piqué, Milan y Sasha también fueron el centro de atención con las demostraciones de amor a su madre.

En la ceremonia ‘Shak’ recibió ocho premios, entre ellos ‘Agente de Cambio’ en el que exaltaron su trabajo filantrópico con la Fundación Pies Descalzos. En su discurso, la intérprete de ‘Te Felicito’ habló de pobreza extrema en la que nacen y en la que se quedan muchos niños por no tener mayores oportunidades de superarse, por lo que resaltó que hay mucho trabajo por hacer para ayudar a quienes más lo necesitan.

Minutos antes a que le dieran el reconocimiento, en el estaban mostrando un material audiovisual sobre lo que ha logrado a lo largo de 20 años la cantante con la organización, fue entonces que su retoño menor, Sasha, quien ya le sostenía una de sus manos a la cantante, se la besó en símbolo de amor y admiración. El gesto del pequeño se ha vuelto viral, pero no fue el único que protagonizaron los pequeños.

Milan, su hijo mayor, estuvo sonriente y atento a lo que decían de su madre en la ceremonia, incluso le dio besos en su rostro y le dijo que la amaba mientras la tomaba de la mano antes de que ella pasara a recibir el galardón como ‘Agente de Cambio’ y dar su discurso, en el que incluso lo nombró a él y a su hermano.

“En las redes sociales, ustedes amplifican las noticias que nos preocupan y dan a conocer historias que si no fuese por ellos, si no fuese por ustedes, no se sabrían esas historias. Se cuestionan cosas, señalan la injusticia, buscan la verdad. Y hoy que está Milan y Sasha aquí acompañándome, que para mí es una gran alegría. Yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina. No hay que tener una fundación, no hay que ser político, ni siquiera ocupar un lugar de poder, ni ser famoso ni rico”, fueron parte de las palabras de la cantautora.

Luego de recibir ese premio tan importante por su labor filantrópica, los niños la recibieron de pie y con abrazos enternecedores, algo que sin duda en redes sociales fue muy comentado.

Shakira dedicó un premio a los fans

En la ceremonia también ganó el premio a ‘Mejor Artista Femenina’, en ese momento aprovechó para dedicarles unas palabras a sus fanáticos, pues les agradeció por apoyarla incondicionalmente ayudándola a llegar a donde está, especialmente por acompañarla durante el último año en el que sus éxitos musicales han expresado lo que vivió en el proceso de separación del padre de sus retoños.

“Mi mayor suerte es tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. Cuado tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí sola, ustedes me dieron fuerza”, dijo en parte de su discurso.

Shakira agradeció a ‘Premios Juventud’

A través de su Twitter, la barranquillera agradeció a los premios organizados por Univision por haber recibido en ellos ocho galardones, algunos compartidos con su compatriota Karol G, con quien hizo la exitosa canción ‘TQG’.

“Tan agradecida con todos ustedes por estos 8 premios!!! No me esperaba tanto! ❤️ Gracias

@PremiosJuventud”, escribió para acompañar el video en el que agradecía a sus fanáticos por el apoyo.

