Tuca Ferreti tras perder con gol de Messi: “Sabemos que con ciertos jugadores los árbitros se pueden presionar”

Lionel Messi dio la victoria al Inter Miami 2-1 con un golazo de tiro libre en los últimos minutos tras una falta dudosa para muchos y el Tuca Ferreti no dudó en quejarse de la sentencia arbitral.

“La falta la marcó el árbitro, no tengo nada que discutir. El marcó y gol de Messi, se acabó el asunto y sabemos que con ciertos jugadores los árbitros se pueden presionar tantito. El árbitro la marcó, foul y gol de Messi”, dijo Ferreti en conferencia de prensa tras el encuentro.

El entrenador de Cruz Azul señaló que su equipo mereció la victoria por encima del conjunto de Gerardo Martino, pero que fallaron ocasiones claras de gol y sucumbieron ante la genialidad de Messi en el tiro libre.

“Si hubo un equipo que hoy merecía ganar, era el mío, no me queda duda. En las oportunidades generadas superamos al rival al menos 3 a 1. Que no fuimos contundentes, es otra cosa”, señaló el técnico de Cruz Azul.

“La participación de Messi es otro rollo y es un súper jugador, un fuera de serie, no lo niego y determina el partido con una especialidad que tiene, pero en 90 y tantos minutos, si un equipo generó oportunidades para ganar fue el mío”, destacó.

Lionel Messi, Josef Martínez y Sergio Busquets ingresaron en el minuto 56 de partido cuando el marcador estaba 1-0 para los locales, hasta el empate de Uriel Antuna en el minuto 65.

Ferreti siguió señalando que las mejores ocasiones las tuvo el Cruz Azul e incluso que en los primeros minutos del encuentro pudieron haber liquidado el marcador.

“Los primeros 20 o 25 minutos tuvimos casi para liquidar el partido, pero somos seres humanos, nos equivocamos, no atinamos. El juego se emparejó al final del primer tiempo, pero con la entrada de Messi hace que Miami tenga aproximaciones importantes y el juego fue de ida y vuelta”.

“Sigo pensando que las mayores oportunidades de gol las tuvimos nosotros. El juego termina en una derrota y hoy me voy triste porque se pierde, pero satisfecho con el accionar del equipo”, finalizó el entrenador de la Máquina cementera.

Con esta derrota, el Cruz Azul acumula 4 derrotas consecutivas (3 en la Liga MX y una en la Leagues Cup). El próximo partido del torneo será el 29 de julio como locales en el que se juegan la clasificación.

Sigue leyendo: