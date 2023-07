Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 24 al 29 de julio de 2023

Aries

El arcángel que te va a estar ayudando en esta semana es el Arcángel Metatron que te dice que es el momento preciso para hacer los cambios necesarios en tu vida sentimental que no te quedes en los lugares que no te quieren así que Aries este arcángel Metatron te va a dar la inteligencia divina para solucionar cualquier problema que se te presente. Tu mejor día el martes, tus números mágicos son 01 y 25 tu color el naranja y rojo, tus signos compatibles el Capricornio, Géminis y Virgo.

Van a ser unos días de fuerza espiritual muy elevada y que vas a tener la oportunidad de conseguir lo que deseas, es decir, solo invoca al arcángel verás cómo esa ayuda te va a llegar para que puedas tener el éxito que deseas en cuestión laboral.

También este arcángel te ayuda a cortar energías negativas que tengas a tu alrededor solo trata de pensar en lo positivo. Resuelves un caso legal a tu favor, ya no esperes más trata de poner en orden tu papelería personal, recuerda que el tiempo se va y no regresa. Si sientes que no logras tus objetivos no te estrés dale tiempo al tiempo que ya las energías cósmicas se están alineando a tu favor.

Tauro

El arcángel Uriel que te dice que va a ser una semana llena de sorpresas económicas y por fin verás realizado el reconocimiento que tanto deseas del trabajo, solo cuídate de las envidias que están a tu alrededor que eso te está enfermando, trata siempre de protegerte con este arcángel. Tu mejor día el miércoles, tus números de la suerte 29 y 30, tus signos compatibles en el amor Acuario, Virgo y Libra, tus colores mágicos son azul y blanco.

Al arcángel Uriel le debes de pedir con toda tu fe para que venga tu vida para logres lo que tanto deseas y verás que será cumplido casi de inmediato, también este arcángel tiene la facultad de quitar de tu vida las malas amistades y amores tóxico, es decir, limpia por completo tu contorno de vida.

Debes de entender que tu signo es muy terco y a veces no mide el peligro de las situaciones por eso se te recomienda pensar más de dos veces lo que vayas a hacer y decir para que después no te veas en situaciones complicadas. Semana de cambios repentinos de trabajo, te buscan para invitarte de viaje en estos días, sales de unos pagos que tenías atrasados.

Géminis

El arcángel Zadkiel te dice que debes de ser más seguro al momento de tomar una decisión que te hará cambiar tu vida, es decir, dejar a un lado los miedos que solo te hacen detenerte en tus propósitos. Este arcángel va a estar encargado de ayudarte a resolver problemas de salud mental y problemas legales solo invócalo y rézale y verás que será cumplido casi de inmediato. Tu mejor día el jueves, tus números mágicos son 02 y 16, tu color es el azul y amarrillo, tus signos compatibles son Virgo, Libra y Acuario.

Recuerda que el arcángel Zadkiel significa la seguridad y fortaleza de Dios que te dice signo de Géminis que es el momento de pedir lo que tanto deseas como un cambio positivo en tu ambiente laboral, un amor verdadero, una protección divina. Recuerda que el arcángel tiene la facultad de ayudarte así que pide que se te dará.

También el arcángel te va a elevar el sentido de la adivinación por sueños, así pontee muy atento a lo que vayas a soñar o sentir en estos días. Te haces unos arreglos de cirugía estética, ten invitan a un negocio, tú trata de aceptarlo y juntar dos o más ingresos en tu vida. Cuidado con problemas de los vicios y exceso de comida, recuerda que es tu punto débil en estos días se un poco más saludable en tu día a día.

Cáncer

El arcángel Miguel que es el que te va a proteger en esta semana no se te olvide invocarlo que llegará a ti con su espada para vencer todo lo negativo que está a tu alrededor. En sí el arcángel Miguel te ayudará a abrir las puertas de la abundancia y estabilidad personal, solo trata de no caer en situaciones de drama y problemas con tus seres queridos. Tu mejor día es el lunes, tus números de la suerte son 10 y 19, tu color es el verde y amarrillo, tus signos compatibles son Piscis, Escorpio y Aries.

Esta arcángel es el encargo de transformación divina en nuestra vida, es decir, elevar el espíritu y la fuerza cósmica, recuerda que este arcángel Miguel significa Poder de Dios que sin duda para ti signo de Cáncer te dice que es el momento de no cargar con energías negativas que no son tuyas. Recuerda que este arcángel te va a dar la oportunidad de crecimiento en lo personal y laboral, pero debes de concentrarte en lo que deseas para tu futuro y ya dejar ese mal amor que solo te quitaba tiempo para salir adelante.

Trata de estar más atento a tu salud y mantener una dieta saludable para que te veas y te sientas de lo mejor. Semana de tener juntas de última hora en tu ambiente laboral para cambios de puesto, empieza a tomar tus vacaciones para tener tiempo para ti, para los Cáncer que están estudiando les viene una propuesta de una beca para unos estudios superiores en otro país, trata de cuidarte de los chismes así no platiques lo que te platiquen trata de vivir en paz.

Leo

El arcángel Jofiel es el que te va a ayudar a resolver cualquier problema legal que tengas pendiente y en tu situación laboral te va a brindar la ayuda de crecer más en lo profesional, es decir, cualquier cambio que hagas en cuestión de buscar empleo será recompensado. Esta arcángel es el que da la belleza y la simpatía así que esta semana que es tu cumpleaños te llenarás de regalos y supresas agradables y puedes hacerte cualquier cirugía estética que saldrás de lo mejor.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 07 y 14, tu color es el verde y naranja, tus signos compatibles son Géminis, Sagitario y Acuario. Recuerda que este arcángel Jofiel que significa el que da justicia divina y el perdón que sin duda para tu signo te dice que es el momento que todo lo que te debían en todos los sentidos será recompensado y tener esa tranquilidad que tanto deseas para estar progresando en tu vida laboral y personal. Este arcángel también te dice que si necesitas de un apoyo te lo dará sin limitantes que vas a poder resolver situaciones legales a laboral a tu favor.

Recuerda que lo más importante de este arcángel es que te va a dar el respecto por nosotros mismos y por los demás, te llega la invitación a un viaje con tu familia, trata de no dormir de más recuerda que tu energía necesita del astro rey el sol para que se multiplique así hacer ejercicio y vivir saludable.

Virgo

El arcángel Rafael que te esta semana te va a ayudar a aliviar cualquier situación que tengas de enfermedad mental y física, que estás en el momento preciso para recuperar tu estabilidad, este arcángel Rafael te va a bridar la protección para que te puedas quitar esas envidias y mal de ojo que te rodean, trata de rezarle y invocarlo para que este en tu vida. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 13 y 23, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles son Géminis, Aries y Cáncer.

Recuerda que este arcángel Rafael es el que la da la Fortuna y Empatía de Dios que sin duda te va a llegar con mucha fuerza para tener esa persona ideal en tu vida, es decir, por fin encuentra el amor verdadero gracias a la ayuda del arcángel. También este arcángel te ayuda a las situaciones económicas, es decir, dejar atrás la pobreza y deudas que es el tiempo de estar progresando en lo económico.

Te llega una buena noticia desde lejos que te dar mucha alegría, decides empezar a buscar eso que tanto deseas la salud y el amor verdadero que se te va dar sin tropiezos. Cuidado con las mentiras de tu pareja y amigos que te rodean no les creas tanto siempre duda de lo que te dicen para después no caigas en depresión.

Libra

El arcángel Metatron que te dice que va a ser una semana de llenarte de energías positivas que este arcángel te ayudará a tener lo que tanto deseas y olvidarte de esos malos momentos que estuviste pasando. El arcángel Metatron te indica que es el momento de progresar y poner ese negocio propio que tanto deseas para estabilizar tu economía. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 17 y 22, tu color de la abundancia es el rojo y amarrillo, tu signos compatibles son Tauro, Géminis y Acuario.

Terminas tus estudios y decides hacer un diplomado o maestría, recuerda que tú eres el inteligente del zodiaco así que no lo dudes en seguir estudiando que eso te ayudará en tu futuro. Arreglas un asunto legal del pasado y por fin quedas en paz, te busca un familiar para invitarte a un cumpleaños, ya no busques ese amor que se fue recuerda que todo lo que sucede es por algo así no te deprimas por personas que no te valoran, ya en estos días vendrá a tu vida un amor va ser muy compatible con tu signo.

Haces unas mejoras para tu casa, piensas mucho en tener un bebé y recuerda que el Libra son los mejores padres así que no lo dudes es tiempo de hacer una familia. El arcángel que significa Milagros de Dios te va a ayudar a comprender las decisiones que tomes en tu vida y pensar que todo lo que te sucede es porque Dios quiere que pase y siempre que tengas algún problema invócalo que te ayudará de inmediato recuerda que es el arcángel de la renovación personal.

Escorpio

El arcángel Uriel es el que te ayudará en este semana recuerda que tiene el poder de convertir lo negativo a positivo y hacer que tu vida marche de la mejor manera solo con invocarlo y pedir vendrá en tu ayuda. Este arcángel Uriel también te dice que te llegará ese dinero que estabas esperando para estabilizar tu economía y la sorpresa de un trabajo nuevo. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 05 y 18, tu color es el plata y oro, tus signos compatibles son Leo, Piscis y Cáncer.

Recuerda que estás en una buena época para los Escorpio así que no lo dudes así que cambie el pensamiento a positivo. Te llega la propuesta de irte a vivir fueras del país por cuestiones de un proyecto nuevo de trabajo, hazlo que te va a ir de lo mejor. Cuídate de problemas de depresión y angustia recuerda que tu signo es agua y eso lo hace siempre ser muy sensible así trata de tomar un curso de meditación y salirte a caminar que eso te va ayudar mucho a estar mejor.

El arcángel Uriel que significa el fuego y Abundancia de Dios y te va a ayudar en la iluminación espiritual y lo puede invocar cada vez que tengas un problema muy fuerte que el vendrá en tu ayuda y se recomienda traer algo dorado o de oro en tu cuerpo y la imagen de arcángel Uriel en tu cartera como protección.

Sagitario

El arcángel Hanael es el indicado en este momento de tu vida porque significa evolución y esperanza de vida, es decir, que estás en el camino correcto para lograr lo que tanto deseas en tu vida personal y profesional, pero este arcángel te recomienda dejar las malas amistades y amores tóxicos que solo te causan problemas, recuerda que más vale solo que mal acompañado. Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 11 y 20, tu color es el amarrillo y azul. Tus signos compatibles son Leo, Aries y Géminis.

Este arcángel te va a guiar en tu vida para que siempre reine la felicidad se recomienda invocarlo al prender una vela y hacer tu petición y cargar un dije de una cruz de plata cerca de tu corazón como protección. Recuerda que tu signo domina todo lo relacionado a los temas con personas muy importantes y eventos sociales y en esta semana te llenarás de eventos y trata de asistir a todo los eventos que eso te va ayudar a crecer más en lo profesional.

Trámites de sacar tu pasaporte o visa o hablas con un abogado para lo relacionado a papeles de migración. Te llega un regalo sorpresa por parte de un amor nuevo en tu vida, para los que están casados hablaran de algunos problemas relacionados a celos o desconfianzas así traten de tener paciencia.

Capricornio

El arcángel Gabriel que te va a ayudar a controlar esa mala racha que venias padeciendo, es decir, el arcángel Gabriel te va a ayudar a que tus problemas se resuelvan sin demora que tener mejor estabilidad emocional que va ser unos días de buena suerte en cuestión de lotería con los números 20 y 30, que lo juegues el día martes. Este arcángel Gabriel te da la oportunidad de salir exitoso en cualquier ramo de tu trabajo, tus signos compatibles son Aries, Cáncer y Virgo, tu color de la abundancia es el azul y naranja.

Este arcángel es el encargado de la sabiduría y mensajes del ser humano y este arcángel es tu protector y te va a ayudar a solucionar todos los problemas que tengas en tu vida solo invócalo y prende una vela blanca y carga un dije de oro, que ese te ayudará como protección. Van a ser unos días de mucha felicidad alrededor de tu signo y más porque el amor que tanto esperabas estará a tu lado, recuerda que los Capricornio son muy dependientes de su pareja y eso les da estabilidad en su vida.

Realizas trámites de tu visa o pasaporte, recuerda que estás en tu tiempo de crecer y salir adelante en cuestiones de proyectos, pero siempre trata de tener desconfianza e irte con mucha cautela para que no te caigas en fraudes. Ya estás preparando tus vacaciones para finales de este mes de agosto, trata de vestirte de colores fuertes para atraer la buena energía, sales de viaje en estos días con tu pareja, terminas un curso universitario y piensa en hacer un negocio propio, cuídate de las males compañías se mas selectivo.

Acuario

El arcángel Samael que te va ayudar a controlar tu mal carácter y tener dificultades en tu vida sentimental, también el arcángel Samael te ayudará a conseguir ese trabajo que tanto deseas, solo trata de invocarlo para llegue a tu vida, pero también te recomienda que en boca cerrada no entran moscas, es decir, no platicar tus planes para que no te llenes de energías negativas. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 08 y 21, tu color de la abundancia es el blanco y verde, tus signos compatibles son Sagitario, Tauro y Libra.

Cada vez que tengas un dolor o depresión muy fuerte invócalo que te va a ayudar a solucionarlo; se recomienda que prendas una vela de color rojo y hacer tu petición y cargar su imagen cerca de tu pecho para protección, recuerda que tu signo es muy inteligente y carismático y eso hace que tengas éxito en todo lo que te desempeñes, pero trata en no caer en la soberbia y arrogancia para que no tengas energías negativas a tu alrededor.

Terminas de pagar una deuda y eso te hará sentir más tranquilo, ten cuidado con tus problemas de enojos recuerda que el Acuario a veces dice palabras que lastiman mucho así que trata de medirte y tener más prudencia y más con las personas que quiere en tu vida. Recuerda que eres el coqueto del zodiaco y eso te hace ser el más enamorado del zodiaco. Trámites de pagos de tu licencia o pagos de tarjeta de crédito.

Piscis

El arcángel Miguel es el que te va a ayudar en esta semana para que puedas lograr lo que tanto deseas, recuerda que el signo de Piscis es el místico del zodiaco y por eso siempre se le rodean fuerzas oscuras a tu alrededor, por eso es importante que un arcángel de esta fuerza como es Miguel te ayudará a vencer todos esos demonios internos que estas viviendo y así salir con mas fuerza espiritual en tu vida. Tus signos compatibles son Libra, Cáncer y Escorpio, tus números mágicos son 09 y 27, tu color es el naranja y amarrillo.

Recuerda que el amor no se relacionado con la laboral así trata de no involucrarte con nadie en tu ámbito laboral aunque sea sexual. Sigues con los cambios de casa y piensas en remodelarla en donde estás viviendo en este momento. Yo sé que te acuerdas de alguien que ya no está contigo, pero estamos en la época del perdón así trata de hablarle a esa persona especial y decirle lo que sientes.

Te compras una bicicleta para hacer ejercicio, semana de exámenes así aplícate estudiar más. El Ángel Miguel es el encarga que venció al diablo está destinado ayudar a ser humano a tomar las decisiones más importantes de su vida entre el bien y el mal y se recomienda prender una vela de color rojo y hacerle una petición para que te ayude en cualquier problema legal y sentimental que te lo resolverá de inmediato, trata de usar un listo rojo en tu muñeca derecha como protección.

