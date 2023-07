Óscar Valdez asegura que Vaquero Navarrete no tiene un estilo bonito, pero es efectivo: “No lo considero un tirapiedras”

Óscar Valdez aseguró que Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete no tiene un estilo bonito o estético al boxear, pero sí es efectivo, por lo que no lo considera un tirapiedras. Los mexicanos subirán al ring el 12 de agosto en Desert Diamond Arena en Arizona para disputar el título de peso ligero junior de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En una entrevista con Izquierdazo, Valdez explicó que el estilo de lanzar golpes desde distintos ángulos del Vaquero Navarrete es su mejor arma así a muchos no les guste y eso lo hace un boxeador peligroso, pero el excampeón de peso ligero indicó que está preparado para eso.

“Yo no lo considero un tirapiedras. Si estoy consciente que quizá no tenga el estilo más bonito, el más estético, pero sí es efectivo. Creo que su mayor defecto es su mejor arma. Por eso es que gana porque un boxeador que está puesto a dar golpes rectos o por ángulos donde estamos expuestos siempre”, dijo.

Vaquero Navarrete viene de vencer a Liam Wilson y coronarse como campeón de peso ligero junior de la OMB. Foto: Michael Owens/Getty Images.

“Él tira golpes de todos los ángulos, puede venir un upper, un volado, un recto, eso es lo que lo hace más peligroso, a un peleador como el Vaquero Navarrete que tira de diferentes ángulos, no se cansa de tirar golpes y lo más importante es que es un boxeador que tiene pegada. (?) Entonces es un rival que tiene mucho corazón. Yo me preparo para un boxeador que tiene mucho corazón, que va para adelante. No tiene el estilo más bonito del mundo, pero es efectivo, entonces yo estoy preparado para eso”, agregó.

Cabe destacar que por el estilo desordenado o poco estético del Vaquero Navarrete algunos aficionados lo han catalogado como un “tirapiedras”, pero para Óscar Valdez y el afamado entrenador Nacho Beristain el mexicano tiene una técnica diferente de boxear.

“Yo no sé por qué lo critican. Es una manera de boxear y para boxear bien no se necesita ser muy elegante“, dijo Beristain también a Izquierdazo.

Óscar Valdez regresó al ring con un triunfo ante Adam López después de un año de ausencia tras sufrir su primer revés frente a Shakur Stevenson en 2022, cuando perdió el cinturón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en una pelea de unificación. El mexicano de 32 años ahora cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y una derrota.

Por su parte, Emanuel ?Vaquero? Navarrete viene de vencer a Liam Wilson y coronarse como campeón de peso ligero junior de la OMB, pelea que en un principio sería con Valdez, pero, tras una lesión, el estadounidense tomó su puesto. El pugilista azteca tiene marca de 37 triunfos, 31 nocauts y solo ha sido derrotado una vez en el ring.

