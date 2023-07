Ricardo ‘Tuca’ Ferretti se pone firme: multas de casi $3,000 dólares por reclamos arbitrales en Cruz Azul

La fuerte personalidad de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti es más que conocida. Ahora el veterano DT vuelve a estar en la palestra pública gracias a un video que está corriendo como la espuma en redes sociales y en el que se le ve advertir a los jugadores de Cruz Azul que impondrá multas de casi $3,000 dólares a quienes sean amonestados con tarjeta amarilla por reclamaciones arbitrales.

En el fútbol de élite, las tarjetas tienen un costo económico para los equipos, pero bajo la ley del ‘Tuca’, las figuras que estén bajo su dirección técnica serán multadas en caso de recibir una cartulina por cuestionar la interpretación del silbante. ¿El motivo? Ferretti considera una pérdida de tiempo discutir con el encargado de impartir justicia en los encuentros.

“¿Ustedes le han ganado alguna a un árbitro? ¿Para qué pierden la estabilidad reclamándole? En mis equipos, una tarjeta amarilla, por reclamar, cuesta 50 mil pesos ($2,900 dólares aproximadamente).

Se desconoce la fecha exacta de la que data el video; sin embargo, el tema arbitral en Cruz Azul ha sido tendencia en los últimos días tras la derrota ante el Inter Miami en el primer encuentro de la Leagues Cup gracias a un golazo de tiro libre de Lionel Messi. Esta jugada causó controversia y dividió opiniones, pues muchos consideran que no hubo falta sobre el astro argentino.

Uno de ellos fue el central Carlos Salcedo, quien a través de Twitter polemizó con respecto a esta situación y solicitó la utilización de la herramienta del videoarbitraje para los encuentros en este torneo.

“Por favor Leagues Cup, háganles usar el VAR a los árbitros… todos somos seres humanos y cometemos errores, pero dónde está la falta que dice el árbitro que existe de parte de mi compañero Kevin Castaño, hagamos las cosas como son”, redacto.

Por su parte, el ‘Tuca’ vuelve a ser noticia luego de hacerse viral hace algunas semanas por negarse a responder preguntas a periodistas que cubrían una rueda de prensa virtual tras el partido ante Toluca. Antes del duelo ante el conjunto de la MLS, el estratega se enzarzó en una dura discusión con un profesional de la comunicación durante una rueda de prensa.

Ferretti le reclamó al reportero de TUDN, Adrián Esparza, por supuestamente inventar que se ausentaba de los entrenamientos. “Si van a hablar de mí, hablen con seguridad. No sean chismosos. Difamarme no lo acepto. Si no puedo comprobar me quedo con la boca callada. No lo permito. De lo que me acusan es mentira. En otros países esto es motivo de demanda. Con mi reputación no”.

El brasileño naturalizado mexicano carga con el peso de una negativa racha desde que salió de Tigres de la UANL. En 45 partidos ha salido derrotado en 47, un porcentaje de más de 50 %. Con los Bravos de Juárez disputó 31 encuentros y perdió 20. Mientras que con Cruz Azul ha caído en siete de 14 duelos.

