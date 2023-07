Camila Sodi se luce en minibikini durante sus vacaciones y hasta se lanza al mar

Foto: Daniel Muños for NETFLIX / Getty Images

Camila Sodi ha vuelto a impactar a sus seguidores en Instagram con fotos y videos que la muestran en sus viajes por diversos países. Ella lució su espectacular figura al usar un minibikini de color negro mientras descansaba en un exclusivo resort de la isla de Capri. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La actriz mexicana de 37 años compartió en sus historias de esa red social los mejores momentos de sus viajes, y en un video aparece lanzándose al mar desde un yate; el texto que escribió en su post fue: “Casi hago una marometa”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Mientras viajaba en una lancha Camila posó como toda una modelo, usando un minivestido de colores y con transparencias que dejó ver su ropa interior. Ella obtuvo buenas críticas por su trabajo en la serie “Sin huellas”, pero ya tiene lista otra, titulada “Cualquier parecido”. Es un trabajo que considera muy personal e importante, ya que además de haberlo creado junto con Natasha Ibarra, la presenta como productora y directora de algunos capítulos.

