Salma Hayek le desea feliz cumpleaños a Jennifer Lopez, compartiendo una foto que las muestra juntas

Durante mucho tiempo se ha mencionado que Salma Hayek y Jennifer Lopez tienen una rivalidad que se remonta a 1997, cuando la diva del Bronx interpretó en cine a la fallecida cantante Selena (un papel que le propusieron a la actriz mexicana) y el interés que ambas tenían por obtener el rol protagónico en el filme biográfico “Frida”, que finalmente obtuvo Hayek. Todo eso pareciera haberse disipado, por lo menos en la más reciente publicación de Salma en Instagram.

Con motivo del cumpleaños número 54 de Jennifer Lopez el 24 de julio, Hayek compartió una foto -que podría haber sido tomada en 2002 o 2003- en la que ambas aparecen en un evento, posando junto a otros famosos como Gael García, Susan Sarandon y Ben Affleck (quien por aquel entonces comenzaba su relación amorosa con JLo).

Salma acompañó la imagen con un mensaje de felicitación para Jennifer: “¡Feliz cumpleaños @jlo! 🎂💐🥳 Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos 😂😂😂. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!” Tomando en cuenta que Hayek ha actuado con Affleck y Lopez recientemente compartió créditos con García, podría ser posible que en un futuro ambas actrices trabajaran juntas en una película.

