Aylín Mujica se deja ver haciendo ejercicios en el jardín, usando un minibikini con aberturas

A sus 49 años Aylín Mujica tiene una figura escultural, y para mantenerla así es muy disciplinada al hacer ejercicio. Ahora publicó en su cuenta de Instagram un video que la muestra usando un minibikini con aberturas mientras realiza en su jardín una rutina para fortalecer sus hombros y piernas usando una liga. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

Recientemente la actriz y bailarina cubana se fue un fin de semana a la playa, donde presumió su figura al usar un bikini estampado; también aprovechó para practicar tiro con arco y nadar en la piscina del resort donde se hospedó. Todo quedó registrado en el video que compartió en esa red social. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

Una mañana Aylín quiso complacer a sus millones de seguidores y se grabó en el baño, usando un sostén de encaje y unos pantalones holgados, que bajó un poco para lucir su marcado abdomen. El mensaje que escribió junto al clip fue: “Estoy trabajando en mí, por mí y para mí”. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

Sigue leyendo: