Error de conductora y plática de Nicola Porcella reaviva los rumores de fraude en ‘La Casa de los Famosos México’

‘La Casa de los Famosos México’ ha sido todo un éxito, que ha logrado enganchar al público mexicano. Sin embargo, algunos se han tomado muy apasionadamente la competencia y prácticamente cada semana surgen nuevas acusaciones de que el reality show está arreglado por distintas razones y la sorpresiva eliminación de Apio Quijano fue una de ellas.

Y es que una vez que salió del aire la Gala de Eliminación en el Canal de las Estrellas comenzó el programa deportivo ‘La Jugada’, en el que cada semana comentan algo sobre la eliminación del día, pero en esta ocasión hubo algo que llamó mucho la atención de los televidentes.

Se trató de un comentario que hizo la conductora Ana Caty Hernández, quien mencionó que estaba muy triste por la salida de Sergio Mayer, siendo que el eliminado fue el integrante de Kabah, lo que levantó sospechas de que hubo un cambio de última hora y probablemente el cantante no era quien tenía que salir.

“La realidad es que yo sí estoy triste, les decía, por la salida de Mayer”, fueron las palabras de la presentadora, que fueron retomadas por varios usuarios en TikTok con leyendas como: “Evidencias de fraude, ¡conductora en vivo dice que salió Sergio!”.

“Nicola y Apio y estaban muy arriba con los votos y Sergio el que menos tenía. Sofía no andaba tan mal”, fueron algunos de los comentarios hechos por los usuarios. No obstante, eso no fue lo único que llamó la atención de los televidentes.

Otra de las cosas que levantó sospechas fue el cambio de formato en la eliminación, ya que en todas las semanas previas primero se anunciaba a uno de los salvados y posteriormente los otros dos subían a la Puerta de la Gran Decisión, sin embargo, en esta ocasión no fue así y los tres estuvieron en la ruleta.

Pero no sólo eso, ya que Nicola Porcella platicó sobre su experiencia en ese momento decisivo y reveló que hubo problemas para acomodar todo, ya que no quedaban en los lugares que tenían que estar él y Apio, por lo que los tuvieron que bajar para solucionarlo.

No obstante, mientras contaba eso fue llamado al confesionario para pedirle que no hablara más al respecto, por lo que algunos internautas dijeron que era la prueba de que la producción ocultaba una trampa, mientras que otros reviraron que en realidad sólo querían que no exhibiera lo que pasa detrás de cámaras.

