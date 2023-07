“No tuvieron piedad”: Sofía Castro contó cuánto le afectaron los ataques a ella y a su familia durante el gobierno de EPN

Sofía Castro actualmente forma parte de la telenovela de Univision ‘Tierra De Esperanza’, pero hasta 2018 era más reconocida por ser la hijastra del entonces presidente de México Enrique Peña Nieto, quien gobernó desde 2012 hasta ese año y se casó con su madre Angélica Rivera en noviembre de 2010.

La actriz no suele hablar mucho sobre ese periodo de su vida, especialmente después de que “La Gaviota” decidió poner fin a su matrimonio con el exmandatario, pero recientemente Yordi Rosado estrenó en su canal de YouTube una entrevista en la que ella contó lo más complicado de esa experiencia que marcó su vida.

La joven de 26 años reveló que tanto el expresidente como sus padres hablaron con ella y con sus hermanas para explicarles la importancia de lo que representaba formar parte de la familia de la máxima autoridad en el país y la responsabilidad que eso traía consigo. Sin embargo, también reveló que el que ella iniciara su carrera en el mundo del espectáculo la hizo estar más expuesta.

“Para mí fue muy difícil por mi carrera. Yo era una figura pública y a mí me agarraron de vocera”, reveló mientras recordó una ocasión en la que un presentador la persiguió en una entrega de premios para que le diera una declaración sobre su familia.

“Siempre hicimos lo mejor que pudimos, aguantamos vara, porque la gente fue fea, me dijeron cosas en redes sociales bien feas. Me costó mi autoestima, que me cerraran tantas puertas. Sí hubo oportunidades y experiencias únicas, pero en la política es blanco o es negro, no es gris”, explicó.

Además, confesó que padeció de problemas alimenticios a causa de los constantes ataques que recibía. “Sí llegué a tener temas alimenticios por la consecuencia de redes sociales, porque no tuvieron piedad, no me estoy tirando al piso, no tuvieron piedad en cómo me agredieron, cómo se ensañaron”.

A pesar de que ya pasaron varios años, Sofía Castro contó que aún continúa recibiendo críticas, pero reveló que ya no le afectan tanto. “No le debo nada a nadie, puedo estar tranquila que lo que he hecho, mi trabajo, mi esfuerzo, y lo que soy, puedo estar tranquila de que lo he hecho sola”, puntualizó.

