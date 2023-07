Cuerpos encontrados en campamento de Colorado eran de una familia que intentaba vivir desconectada de la ciudad

Autoridades informaron que los cuerpos descompuestos y parcialmente momificados de tres personas que fueron encontrados recientemente en un campamento remoto en el oeste de Colorado pertenecían a una familia que intentaba vivir desconectada de la ciudad.

Los cadáveres eran de dos hermanas adultas y el hijo de 14 años de una de ellas, dijo el forense del condado de Gunnison, Michael Barnes.

En una entrevista para The Associated Press, Barnes dijo que las mujeres fallecidas fueron identificadas como Christine Vance, de 41 años, y Rebecca Vance, de 42 años. El joven era hijo de Rebecca, pero no fue identificado por las autoridades por ser menor de edad. La familia era oriunda de Colorado Springs.

Dos de los cuerpos fueron encontrados en una tienda de campaña y otro fuera, en el camino de un campamento en el Bosque Nacional Gunnison a unas nueve millas de la ciudad de Ohio, Colorado, dijo el martes Barnes.

Aunque sus cuerpos mostraban signos de desnutrición, aún no se ha determinado la causa de la muerte. Las autoridades esperan que se procesen los informes de toxicología.

El grupo puede haber sucumbido al hambre, las temperaturas bajo cero o el envenenamiento por monóxido de carbono al tratar de hacer fuego para mantenerse caliente, dijo Barnes.

Los tres probablemente comenzaron a acampar en julio de 2022 y murieron en algún momento durante el invierno. Los miembros de la familia le dijeron a Barnes que el grupo se embarcó en un viaje el verano pasado y planeaban vivir “fuera de la red”.

Después de que un excursionista encontró un cuerpo fuera de la tienda a principios de este mes, los agentes comenzaron a investigar el sitio para identificar los cuerpos. En el campamento también hallaron latas de comida vacías, libros y un área de baños, dijo Barnes.

Parecía que habían comenzado a construir un refugio tipo “cobertizo”, pero no terminaron cuando comenzó el duro invierno del año pasado, dijo.

“Me pregunto si el invierno llegó rápidamente y de repente estaban en modo de supervivencia en la tienda. Tenían mucha literatura con ellos sobre supervivencia al aire libre y búsqueda de alimento y cosas por el estilo. Pero parecía que abastecían en una tienda de comestibles”, señaló el forense.

Las autoridades no encontraron ningún vehículo ni armas de fuego en el campamento con los cuerpos.

