Hallan tres cuerpos en descomposición en un campamento remoto de Colorado

Autoridades informaron que tres cuerpos en descomposición fueron encontrados en un campamento remoto de las Montañas Rocosas en Colorado, los cuales pueden haber estado allí desde fines del año pasado.

Un excursionista descubrió uno de los cuerpos el domingo por la noche y notificó a las autoridades, quienes encontraron los otros dos después de llegar al campamento el lunes, dijo el alguacil del condado de Gunnison, Adam Murdie, de acuerdo con AP.

Murdie dijo que dos de los cuerpos estaban dentro de una pequeña tienda de campaña cerrada con cremallera y el otro estaba afuera en el campamento, que estaba en un área boscosa remota donde los excursionistas normalmente no pasarían.

Había pertenencias personales y lonas en la escena, y un cobertizo construido con troncos locales sobre una hoguera.

“Esto no es un hecho típico en ninguna parte, de ninguna manera”, dijo Murdie.

Sin embargo, elalguacil señaló que su departamento no cree que el descubrimiento implique ningún riesgo para los excursionistas o campistas en el área.

El departamento del alguacil está buscando informes de personas desaparecidas que puedan arrojar luz sobre la situación, pero aún no han encontrado ninguno, dijo.

El oficial explicó que con base en la descomposición avanzada y “bastante momificada” de los cuerpos, es probable que hayan estado allí durante el invierno y posiblemente desde el otoño pasado.

Murdie señaló que debido a la degradación, las autopsias serán difíciles y tomarán al menos tres semanas. Además, aclaró que el forense no dará a conocer las identidades de los fallecidos hasta que se haya notificado a los familiares.

“Ya sea que murieran congelados en el invierno o la combinación de hambre o congelamiento, eso es lo que parece”, dijo el alguacil, señalando que las causas reales de la muerte no se conocerán hasta que se completen las autopsias.

Murdie dijo que es más común que los campistas o los cazadores mueran de envenenamiento por monóxido de carbono al usar calentadores en espacios cerrados, pero que esto parece ser diferente debido a cómo se encontraron los cuerpos y la lejanía del campamento.

Los investigadores están tratando de “determinar qué estaban haciendo realmente allí y por qué”, dijo Murdie.

Escaladora murió en las Montañas Rocosas

El Servicio de Parques Nacionales informó el martes que una mujer de 26 años perdió la vida cuando escalaba en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, tras caer una distancia de aproximadamente 500 pies.

Los miembros del Equipo de Búsqueda y Rescate del Parque Nacional de las Montañas Rocosas encontraron el cuerpo sin vida de la escaladora, la cual, según un hombre que la acompañaba de 27 años, explicó que la mujer sufrió el accidente luego de caer por estar utilizando el teléfono celular.

El accidente sucedió Four Aces of Blitzen Ridge, cuya cresta está ubicada en la montaña Ypsilon, al lado este del parque, en donde fue localizado el cuerpo sin vida de la persona, cuya la identidad aún no ha sido revelada.

