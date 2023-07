Supuesto novio de Wendy Guevara la visita en ‘La Casa de los Famosos México’ y tuvo palabras para Nicola Porcella

Wendy Guevara recibió una gran sorpresa de parte de la producción de ‘La Casa de los Famosos México’ durante la gala del martes, mientras todos los participantes realizaban una dinámica en la que debían de permanecer inmóviles sin importar lo que pasara a su alrededor, pues en ese momento se dio la entrada de Marlon Colmenarez, quien traía un ramo de rosas para la influencer.

“Estoy muy feliz de verte chiquis. Vine a verte porque habías pedido mucho que viniera, no te muevas, te voy a poner esto en tus manos (el ramo). Quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti, te amo muchísimo, no sabes cuánto te extraño”, fueron las primeras palabras que le dijo el también influencer a la integrante de ‘Las Perdidas’.

“Estoy orgulloso de ti. Te amo muchísimo, confío en ti que lo vas a lograr. Te extraño mucho. No me decepciones a mí ni a México. Te amo con mi vida”, fue otra parte del mensaje que le dio. Pero eso no fue todo, pues también tuvo palabras para Nicola Porcella, a quien durante la competencia se le involucró sentimentalmente con Wendy, aunque ellos siempre han mencionado que solamente son amigos.

“Nicola, contigo todo bien papi”, le dijo al peruano, por lo que todos pensaron que se trataba de la confirmación de que es pareja de la influencer. No obstante, posteriormente comentó lo siguiente: “Hay muchas formas de amar, yo la amo como la persona más importante, es mi mejor amiga, ella siempre lo ha dicho, en YouTube, en todos lados, que somos amigos, lo que la gente quiera creer es otra cosa de lo que nosotros sabemos”.

Por su parte, aunque no pudo reaccionar en el momento, Wendy comentó lo sucedido con Emilio Osorio y reconoció que se emocionó mucho con la visita de Marlon. “Marlon gracias, es un amor, todavía no me la creo, no creí que pudo haber sido él, qué buenote se veía”, comentó.

Sigue leyendo: