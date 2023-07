Gervonta Davis quiere volver a pelear este año y Pitbull Cruz está entre sus posibles opciones

Stephen Espinoza, presidente de Showtime, aseguró que Gervonta Davis quiere volver a pelear este año e Isaac ‘Pitbull’ Cruz está en la lista de posibles oponentes que podrían subir al ring con Tank a continuación si vence a Giovanni Cabrera este sábado 29 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En una entrevista para Fight Hype, Espinoza expresó que, aunque le encantaría ver esa pelea por el estilo de Pitbull Cruz, es muy prematuro decir que el mexicano será el siguiente, ya que Davis tiene otras opciones que van a ser evaluadas.

“Creo que es una opción, y creo que es interesante por el estilo de Isaac (Cruz) y el hecho de que ninguno de esos muchachos estaba completamente satisfecho con cómo fue la primera pelea. Isaac cree que perdió una oportunidad que podría haber seguido. Tank fue obstaculizado por su mano (lesionada)”, dijo.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz quiere la revancha contra Gervonta Davis y espera conseguirla pronto. Foto: Katelyn Mulcahy/Getty Images.

“Me encantaría volver a ver esa pelea. No significa que sea necesariamente el siguiente. Muchas personas están hablando de eso con Tank saliendo e Isaac en esta cartelera (de Errol Spence Jr. vs. Terence Crawford este sábado), y están tratando de conectar los puntos. No es realmente tan simple. Él (Pitbull Cruz) ciertamente es (una opción), pero hay muchos otros muchachos a los que podríamos mirar y que también miraremos”, añadió.

De acuerdo con el presidente de Showtime, Davis tiene que cumplir el servicio comunitario y volver a ponerse en forma para que pueda pelear, pero Devin Haney y Pitbull Cruz son los nombres que más suenan.

“Tiene un pequeño servicio comunitario del que ocuparse. Si puede volver a la forma de pelea y todos los detalles, entonces ciertamente es muy posible que termine este año o principios del próximo. (…) Si le preguntas a Tank, te dirá: ‘Dame a todos esos tipos. Dame [Isaac] Cruz, dame Haney’ y cualquier otra persona en noches consecutivas. Ese es él”, señaló Espinoza.

Gervonta Davis e Isaac ‘Pitbull’ Cruz en la primera pelea entre ambos en 2021 en Los Ángeles, California. Foto: Katelyn Mulcahy/Getty Images.

El deseo del estadounidense también es compartido por Pitbull Cruz, quien ha declarado que la revancha con Gervonta Davis es lo único en lo que piensa. Cabe destacar que ambos se enfrentaron en diciembre de 2021 y, tras un reñido enfrentamiento, Tank, quien salió con su mano izquierda lastimada, se llevó la victoria en las tarjetas de los jueces por decisión unánime y retuvo su título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gervonta Davis, de 28 años, mantuvo su marca inmaculada tras noquear a Ryan García el pasado mes de abril y aún no se sabe cuándo regresará al ring. El estadounidense ahora suma 29 victorias, 27 de ellas por la vía rápida.

En cambio, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, subió por última vez al ring en septiembre de 2022 cuando noqueó a Eduardo ‘Zurdito’ Ramírez. El mexicano posee un récord como profesional de 24 victorias (17 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

