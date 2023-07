Morrissey condena los mensajes póstumos a Sinéad O’Connor: “La alaban ahora sólo porque es demasiado tarde”

El cantante británico Morrissey ha recurrido a un blog en el que expone su opinión sobre diversos temas para hacer una dura crítica a la cobertura y los mensajes publicados después de la muerte de Sinéad O’Connor, la artista irlandesa a quien conoció en 1991.

Famoso por sus declaraciones que generan polémica, el ex vocalista del grupo The Smiths fue muy directo al señalar que “hay cierto odio en la industria de la música hacia los cantantes que no “encajan” (esto lo sé muy bien), y nunca son elogiados, hasta que se mueren, cuando, finalmente, no pueden responder. El cruel domo de la fama rebosa de elogios para Sinéad hoy… con las habituales etiquetas tontas de “icono” y “leyenda”. La alaban ahora sólo porque es demasiado tarde. No tuvieron las agallas para apoyarla cuando estaba viva y los estaba buscando”.

Morrissey comparó el caso de O’Connor con el de otras artistas con vidas tormentosas: “Su compañía disquera la abandonó después de que vendió siete millones de álbumes para ellos. Se volvió loca, sí, pero nunca fue poco interesante. No había hecho nada malo. Los directores ejecutivos de la música que pusieron su sonrisa más encantadora cuando la rechazaron para su elenco de artistas ahora hacen fila para llamarla un “icono feminista”. ¿Quién se preocupó lo suficiente como para salvar a Judy Garland, Whitney Houston, Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Billie Holiday? ¿A dónde vas cuando la muerte puede ser el mejor resultado? ¿Valía esta locura musical la vida de Sinéad? No, no lo valía. ¿Por qué todos están sorprendidos de que Sinéad O’Connor está muerta?”

