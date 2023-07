Paulina Goto luce su figura en una selfie, usando tanga de hilo

Paulina Goto ha sorprendido a sus fans, pues publicó en Instagram una selfie que la muestra luego de someterse a un tratamiento corporal. Ella posó usando una tanga de hilo y el sostén elástico que le colocan para el masaje, luciendo una escultural figura. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Tiempo antes de que se dedicara a ser actriz Paulina se interesó por el ballet, y continúa practicándolo; en un video que compartió aparece dando giros y colgada de un aro, dando muestras de su flexibilidad y su disciplina.

Hace algunas semanas Paulina Goto terminó de trabajar en el rodaje de la película “Tu madre o la mía”, que podría estrenarse a finales de este año. Poco después se fue de vacaciones, y complació a sus seguidores con una colección de fotos que la muestran a bordo de un yate, usando un bikini rosa y hasta practicando paddle boarding. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Las olas, mi casa”.

