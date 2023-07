Samantha Morton revela que Harvey Weinstein quiso destruir su carrera

Samantha Morton es una actriz británica reconocida por su trabajo en películas como “Minority report”, “In America”, “Code 46” y la serie de televisión “The walking dead”. Pero ahora reveló una experiencia en su carrera que involucra a Harvey Weinstein, quien se encuentra preso por violación y agresión sexual.

Al ser entrevistada para el podcast de Louis Theroux, Morton, de 46 años, relató que Weinstein -entonces productor y director de la compañía Miramax– quedó impresionado con su trabajo en el filme “Under the skin”, de 1997, por lo que le propuso actuar en la comedia romántica “About Adam”: “Le dije que no me gustaba. Creo que la película es realmente misógina y no quiero ser parte de ella. El director de casting respondió: ‘No se le dice que no a Harvey’. Bueno, no es para él. Simplemente no quiero hacer esta película… y acababa de trabajar con Stuart Townsend en “Under the skin”. Simplemente no me interesaba. Y fui súper educada”.

Samantha agregó que posteriormente recibió una llamada telefónica de Harvey, quien le dijo: “No vas a volver a trabajar a menos de que hagas este papel. Voy a hacer de tu vida un infierno. No volverás a trabajar”. Así, le fue negado uno de los personajes protagónicos en la película de 2005 “The brothers Grimm”, con Matt Damon y Heath Ledger. “Me pregunté por qué él estaba en mi contra, y era por rechazar “About Adam”. Todo eso fue terrible para mí… Él tenía una razón muy profunda para simplemente intentar destruir mi carrera… Y categóricamente no pudo, porque seguí trabajando, haciendo cine independiente en todo el mundo”.

