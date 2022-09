El director Kevin Smith dice que Harvey Weinstein mantiene como “rehén” a su cinta “Dogma” de 1999

En 1999 el director Kevin Smith sorprendió a la crítica y al público gracias a un polémico filme de comedia titulado “Dogma”, que contaba con un elenco multiestelar conformado por Ben Affleck, Matt Damon, Chris Rock, Salma Hayek, Alan Rickman y Alanis Morisette. Ahora, más de 20 años después, dice que el productor de esa cinta, Harvey Weinstein, la mantiene como “rehén”.

En declaraciones a The Wrap, Smith (realizador de comedias de corte independiente como “Clerks” y “Chasing Amy”) comentó que hace algunos años, con la reestructuración de The Weinstein Company “Dogma” quedó en el olvido, pero para entonces ya era un filme de culto y sus derechos de distribución en DVD habían caducado (la película no está disponible en streaming). “Honestamente, no pienso que (Weinstein) supiera que aún era dueño de esa película, ni de que ya no podía ser distribuida públicamente”, dijo.

Harvey Weinstein le propusó a Kevin hacer una serie de televisión o una secuela de “Dogma”, pero al poco tiempo el ejecutivo fue acusado de abuso sexual y violación (posteriormente fue sentenciado a 23 años de prisión). A partir de ahí el director ya no tuvo contacto con Weinstein, pero se entero de qué éste intentaba vender los derechos de distribución de la película en $5 millones de dólares. “Amo ese filme, pero no tengo esa cantidad y no es lo que quiere el mercado. Vivimos en una era de streaming“, comentó Smith.

Hasta ahora, no se sabe si “Dogma” (una película en la que Affleck y Damon interpretaban a dos ángeles) será vista por las nuevas generaciones, y ni el propio Kevin Smith se adelanta a lo que pueda pasar con una posible distribución. “Lo correcto hubiera sido vendérmela de nuevo a mí. Es mi película y él la tiene como rehén. El propietario de mi cinta sobre ángeles es el mismísimo diablo”.

También te puede interesar:

-Harvey Weinstein niega que intentara agredir sexualmente a Angelina Jolie

-¡Bombazo! Elijah Wood admite que un orco de “El Señor de los anillos” está inspirado en Harvey Weinstein