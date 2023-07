Tras años de negarlo, Kylie Jenner admitió ser clienta del bisturí: Esta es la cirugía que se realizó

Kylie Jenner, al igual que el resto de sus hermanas, se convirtieron en todo un ícono de la moda y referentes en cuando a “estándares de belleza” se refiere. Y es que antes de su gran éxito con el reality de televisión “Keeping Up With The Kardashians”, las curvas y atributos prominentes no eran tan apreciados en el mundo de la farándula.

No obstante, los atributos que alguna vez las hicieron conectar con el público, pronto se convirtieron en el tema una conversación más seria. Y luego de varios años de ser el blanco de críticas por crear estándares de belleza poco saludables y alcanzables, las hermanas hablaron al respecto en el más reciente episodio de su reality show.

La más pequeña del clan Kardashian, Kylie Jenner, mantuvo una acalorada conversación con sus hermanas donde reflexionaron sobre las inseguridades que se parte de su legado han generado en ellas.

Además, la multimillonaria finalmente admitió que para poder “entrar” en dichos estándares se sometió a una cirugía de aumento de busto. Dicho procedimiento fue realizado poco antes de tener a su primera hija, Stormi, quien nació el 1° de febrero de 2018.

“Me operé los pechos antes de Stormi, sin pensar que tendría un hijo a los 20 años. Como si aún estuvieran cicatrizando. Tenía unos pechos preciosos. T*tas naturales. Simplemente preciosos. Tamaño perfecto, todo perfecto. Y desearía, obviamente, no habérmelos operado nunca“, confesó la joven de 26 años.

De acuerdo con Kylie, este pensamiento se ha modificado ahora que cuenta con una hija, pues le rompería el corazón que no se sintiera bien consigo misma y su belleza natural.

“Me rompería el corazón si ella quisiera operarse el cuerpo a los 19 años. Ella es lo más hermoso que existe. Quiero ser la mejor madre y el mejor ejemplo para ella. Ojalá pudiera ser ella y hacerlo todo de otra manera porque yo no tocaría nada”, finalizó.

