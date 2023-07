Irina Baeva no descarta dejar México y buscar suerte en Hollywood

Irina Baeva podría buscar incursionar en Hollywood en un futuro, así lo dejó ver en una entrevista que concedió al programa mexicano ‘Hoy’, aunque dejó claro que no está en sus planes inmediatos, pues su carrera en México se encuentra en muy buen momento.

“Nunca digas nunca. Obviamente no es algo que estoy buscando ahorita, pero claro que me gustaría. Una de las cosas más importantes para mí es nunca estancarme y sin duda alguna, si se me diera la oportunidad, no lo pensaría dos veces”, mencionó sobre la posibilidad de buscar conquistar el mercado estadounidense.

Y es que desde que tomó la decisión de dejar su país nata para probar suerte en un lugar tan lejano y en un idioma completamente distinto al suyo demostró que no teme enfrentarse a nuevos desafíos.

Precisamente en este sentido ella piensa que en ese sentido probar suerte en Hollywood “sería una parte muy importante de esta búsqueda de crecimiento personal y profesional”, por lo que no podemos descartar verla próximamente en alguna serie o película de algún gran estudio.

Pero lo más importante es saber si se llevaría a Gabriel Soto a esta aventura o buscaría hacerlo sola, a lo que respondió que seguro que se irían juntos, pues sabe que le ayudaría a adaptarse mucho más fácil.

Por otra parte, el actor fue entrevistado para ‘Despierta América’ en donde reiteró que su compromiso con Irina Baeva sigue en pie, pero que definitivamente no pueden ponerle fecha en este momento por la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Sigue leyendo: