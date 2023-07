Irina Baeva muestra su rutina al practicar Pilates, usando ceñidos shorts de color naranja

Irina Baeva pocas veces publica en sus redes sociales videos que la muestren ejercitándose, pero lo cierto es que acude al gimnasio con frecuencia. Ahora, en su cuenta de Instagram compartió un clip en el que aparece haciendo una rutina de Pilates en varios aparatos, luciendo su figura en ajustados shorts de color naranja. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Recientemente la actriz rusa viajó a Nueva York, y una mañana posó en la habitación del hotel en el que se hospedó, modelando ropa interior de la firma que promociona; su post fue muy bien recibido por sus fans, y hasta el momento lleva más de 30,000 likes. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Irina trabaja actualmente en la telenovela “Nadie como tú”, producida por Ignacio Sada y en la que interpreta a Romina, la villana de la historia. En la cuenta oficial del melodrama (que se estrenará próximamente en México) describen al personaje como “una mujer astuta, mentirosa, superficial y manipuladora, pero se vende como una persona altruista y sensible”. View this post on Instagram A post shared by Nadie Como Tú (@nadiecomotu.tv)

Sigue leyendo: