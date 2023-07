Messi reúne a multitud de aficionados en busca de autógrafos y desata la locura al salir de una tienda en Miami

Lionel Messi fue sorprendido por una multitud de fans a su salida de una tienda en Miami junto a su esposa e hijos. A través de las redes sociales se hizo viral un video donde se ve un nuevo baño de masas para el futbolista.

Después de que el sudamericano jugara su segundo encuentro con el Inter Miami, una grabación ha corrido como la espuma en redes sociales. En ella, se puede observar a Messi salir de una tienda, al parecer de la marca Adidas, junto a su familia.

En el clip se aprecia como los primeros en salir son sus pequeños hijos y su esposa, Antonela Roccuzzo mientras los seguidores corean el nombre del 10. El siete veces Balón de Oro fue el último en aparecer en la escena, pero una vez afuera, los espectadores enloquecieron con gritos de alegría y se abalanzaron sobre el jugador, quien siempre estuvo escoltado, pero se mantuvo sonriente y simpático.

La ‘Messi manía’ es una realidad en Florida. Desde el arribo del astro argentino para jugar con Inter Miami, las calles de la ciudad se han convertido en un mar de fans que buscan desesperadamente una interacción con su ídolo.

El pasada 25 de julio, el argentino experimentó un incómodo baño de masas en un centro comercial de la ciudad, horas antes de su segundo partido con el conjunto rosa.

Lionel Messi saludando a su afición. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH.

A ‘La Pulga’ se le vio en compañía de su familia recorriendo un centro comercial de Miami, pero como era de esperarse no pudo pasar desapercibido y un grupo de fans lo abordó y se abalanzó sobre él para intentar inmortalizar el momento con su teléfono móvil o pedirle un autógrafo. El ‘Aventura Mall’, fue el lugar donde Messi terminó incordiado.

No obstante, no es la primera vez que ocurre y las apariciones públicas de campeón del mundo en Qatar 2022 están causando furor entre los hinchas. El 13 de julio, un día antes de su presentación con el Inter Miami, el ex FC Barcelona fue captado como un mortal más haciendo compras en la cadena de supermercados ‘Publix’.

Messi no tiene ni un mes desde que llego a Estados Unidos y la expectación mediática que ha generado ha sido enorme. Luego de su glorioso debut con gol de tiro libre en el último minuto ante Cruz Azul, el veterano se mandó una clase magistral de fútbol en su segundo encuentro ante Atlanta United.

Ambos fueron por la Leagues Cup y el argentino terminó anotando un doblete y regalando una asistencia en la goleada de 4-0. El próximo partido del sudamericano sería el miércoles 2 de agosto ante un rival por definir.

