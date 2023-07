Kylie Minogue anuncia su serie de conciertos en Las Vegas

Foto: Matt Winkelmeyer for The Venetian Resort Las Vegas / Getty Images

Kylie Minogue dio una sorpresa a sus fans hace unos días, pues anunció que su residencia en Las Vegas comenzará a partir del 3 de noviembre, como una celebración de sus 35 años de carrera. Con sus conciertos inaugurará el teatro Voltaire – Belle de Nuit, ubicado dentro del resort Venetian.

En entrevista con Marc Malkin la cantante comentó que en sus shows interpretará tanto nuevas canciones como versiones modernas de sus primeros éxitos: “He actuado un par de veces en Las Vegas, pero como parte de una gira, y particularmente cuando hice la gira Showgirl en 2004, en ese momento dijimos: ‘Oh, esto se siente como un espectáculo en Las Vegas’…Hace años estaba pensando que quiero hacerlo ahora, no cuando esté en el ocaso de mi carrera. Entonces creo que estoy justo en medio, de donde siento que me he ganado el derecho y cuando tengo la experiencia para realmente disfrutar estar ahí”.

A sus 55 años Kylie sigue generando sencillos de éxito; el más reciente es “Padam Padam”, que forma parte del álbum Tension, que saldrá a la venta el 22 de septiembre. El videoclip de la canción lleva hasta el momento más de 13 millones de vistas en YouTube.

Sigue leyendo: