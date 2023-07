Anitta hace un sensual perreo en un club, dejando ver su bikini negro

Anitta se encuentra en Grecia, y ahí ha acudido como invitada a varios eventos, pero en uno de éstos no pudo resistirse a hacer un sensual perreo, mientras usaba un pareo transparente que dejaba ver su minibikini negro. Todo se puede ver en un video que compartió recientemente en sus historias de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Otro clip muestra a la cantante brasileña junto a la barra y luciendo su retaguardia mientras se mueve al ritmo de su propio tema “Envolver”, que fue uno de los más escuchados el año pasado. El ritmo contagió hasta a una chica que estaba presente en el lugar, quien también se animó a bailar. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Anitta está muy contenta con los resultados de su más reciente sencillo “Funk rave”, cuyo videoclip ha obtenido hasta el momento más de 12 millones de vistas en YouTube. Es su primer trabajo con la disquera Universal, y ya está seleccionando los temas que conformarán su próximo álbum, que contendrá canciones tanto en inglés como en portugués.

