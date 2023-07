Carlos Vela se acerca a la Liga MX: tres equipos (incluido Chivas) van tras el delantero

Tras muchos años de ruego, finalmente Carlos Vela está más cerca de nunca de aterrizar en la Liga MX. La estrella del LAFC no asegura su continuidad en el vigente campeón de la MLS y son varios los clubes mexicanos que se han acercado a él.

El delantero de 34 años que actualmente disputa la Leagues Cup reveló que no se ha sentado a hablar con el LAFC para una renovación, pero tampoco ha puesto su mente en salir de Los Ángeles y que en el horizonte tan solo contempla la actual temporada 2023.

“Es complicado. Ahorita me veo en Los Ángeles. Tengo un contrato aquí y no miro más allá de eso. No tengo otras ofertas. No he comenzado conversaciones con LAFC sobre una extensión de contrato”, expresó Vela en entrevista para The Athletic.

Carlos Vela durante las celebraciones del campeonato 2022 del LAFC, el primero en la historia de la franquicia angelina. Foto: Kevork Djansezian / Getty Images.

En la conversación evadió responder sobre equipos que estén detrás de sus servicios, o si en concreto se reunió con alguno de ellos, pero dejó más dudas sobre si continuará en la MLS:

“Cuando llegue el momento, tomaré esas decisiones sobre lo que es mejor para mi familia y para mí y dónde quiero terminar mi carrera. Ahora mismo no puedo decirte por dónde me inclino”.

La Liga MX se peleará por Carlos Vela

La Liga MX está en receso de competición por la Leagues Cup y también en el mercado de contrataciones tras el inicio del Torneo Apertura 2023.

Sin embargo, esto no es impedimento para ir planificando el siguiente semestre, que iniciaría a principios de 2024. Varios clubes están detrás de Carlos Vela, uno de ellos el más nombrado y que insistió para ficharlo para el actual torneo: CD Guadalajara.

Las Chivas de Guadalajara, club histórico y con la filosofía de solamente contratar mexicanos, ve a Carlos Vela como un gran delantero, de mucha clase y talento. Sumado a esto, sería como el “regreso del hijo prodigo” a las filas tapatías, ya que el atacante se formó en la institución.

El interés del Guadalajara en contar con Vela fue tal, que le habrían pedido el favor a un histórico retirado como lo es Omar Bravo de que hablara con el jugador de que fichar por Chivas para el Apertura 2023 era la mejor opción.

Con su poderosa billetera, los Tigres de la UANL se podrían meter en medio de una negociación Vela – Chivas. Los norteños no ven con malos ojos tener una portentosa delantera André-Pierre Gignac con Carlos Vela, algo que además aumentaría la venta de playeras y quintuplicaría el marketing.

Medios y portales ligados a Tigres especulan que en las oficinas del club ya se han puesto en contacto con el entorno de Carlos Vela buscando seducirlo con su importante proyecto.

Pero en la ‘Sultana del Norte’ otra institución iría tras Carlos Vela y es Rayados de Monterrey. El proyecto de José Antonio ‘Tato’ Noriega se busca caracterizar por buscar jugadores con clase, ya sean veteranos o jóvenes, por lo que irían tras un delantero que no ve claro si seguir en la MLS.

Con 34 años y mucha veteranía, experiencia y liderazgo a cuestas, Carlos Vela deberá tomar una decisión en invierno sobre su carrera.

