Encuentran a 30 perros muertos en un refugio de animales en Ohio

La propietaria de una organización de rescate de animales de Ohio enfrenta varias acusaciones de delitos graves después de que las autoridades descubrieron la semana pasada a 30 perros muertos en dos de sus ubicaciones.

La Oficina del Sheriff del Condado de Butler dijo en un comunicado el viernes que en las búsquedas en dos lugares vinculados a la organización sin fines de lucro Helping Hands for Furry Paws también encontraron 90 perros vivos mantenidos en condiciones inhumanas.

La sospechosa Rhonda Murphy es descrita como la propietaria y operadora de la organización. Enfrenta “docenas de cargos de negligencia y crueldad hacia los animales de compañía, tanto delitos graves como delitos menores”, dijo la oficina.

No estaba claro si fue arrestada, fichada o acusada formalmente. NBC News revisó los registros judiciales, pero no arrojaron información sobre el asunto y Murphy no figuraba como reclusa.

La oficina del alguacil dijo que sus guardianes de perros y oficiales humanitarios encontraron a los caninos muertos en uno de los lugares de rescate registrados en el municipio de Madison.

Helping Hands for Furry Paws aparece en sitios web de grupos sin fines de lucro en Middleton, una ciudad adyacente al municipio de Madison que ocupa parte del condado de Butler.

Los animales muertos fueron descubiertos en refrigeradores y congeladores, algunos sin funcionar, en varios estados de descomposición, dijo la oficina del alguacil en su comunicado.

Las razones detrás de la búsqueda, y si se ejecutó con el permiso de un juez, no se revelaron en la declaración del alguacil.

Los agentes también encontraron perros que estaban vivos pero que necesitaban aire fresco, comida y agua, dijo la oficina del alguacil.

“Un garaje albergaba a más de 25 perros en jaulas sin ventilación ni aire acondicionado, con temperaturas interiores medidas de 89 grados”, dijo.

Sus jaulas contenían materia fecal y orina, y carecían de comida y agua, alegó la oficina del alguacil. “Una jaula contenía una madre y ocho cachorros recién nacidos”, añadieron.

Otro lugar, descrito por la oficina del alguacil como “la casa principal”, contenía 11 perros. Las fotos muestran condiciones similares a las de los acaparadores, aunque no estaba claro qué ubicaciones se muestran.

Los funcionarios del alguacil describieron el olor allí como “horrendo” en el comunicado, que decía que los agentes tenían que tomar descansos para caminar afuera para tomar aire fresco.

Animal Friends Humane Society se llevó a los perros incautados, un acto que casi duplicó su población animal, informó la afiliada de NBC WLWT de Cincinnati.

Murieron ocho perros K-9 en Indiana

El jueves, las autoridades informaron que al menos 8 perros que eran transportados a un centro de entrenamiento K9 en la ciudad de Michigan, Indiana, murieron después de que la unidad de aire acondicionado en el área de carga de un camión falló. el jueves.

Un conductor transportaba a los pastores alemanes desde el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago cuando la unidad de aire acondicionado que mantenía frescos a los perros dejó de funcionar, según el Departamento de Policía de Lake Station.

Había un total de 18 perros en el camión.

El vehículo quedó atrapado en un retraso de tráfico de 2 horas y la temperatura comenzó a aumentar en el área de carga, lo que provocó que algunos de los perros sufrieran “angustia médica relacionada con el calor”, dijo el departamento de policía.

El conductor detuvo el vehículo en un Road Ranger en Ripley Street en Indiana después de escuchar ladrar a algunos de los perros. Allí encontró a los animales muertos y brindó asistencia al resto.

El incidente “no fue un acto de crueldad animal o negligencia, sino una falla mecánica de la unidad de aire acondicionado” en el área de carga, dijo el Departamento de Policía de Lake Station.

