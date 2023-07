Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de julio de 2023.

Piscis

Eres intuitivo, compasivo y soñador. En esta etapa, estarás más conectado con tus emociones y las de los demás. Aprovecha para desarrollar tu creatividad y apoyar a quienes te rodean. Pero cuidado con la tendencia a escapar de la realidad, mantén un equilibrio. Es momento de mandar a freír espárragos a esas personas que te han dañado el corazón, ya no des segundas oportunidades porque te van hacer lo mismo y lo lamentarás mucho más caro. En perra andarás y con mucha rabia y quien se atraviese lo pagará muy caro pues no andarás de humor para estar aguantando o solapando a personas tontas que solo buscan sacar algún provecho de ti. Cambios importantes en puerta, te va caer el 20 en un muchas cuestiones, aprende a no ser tan posesivo o posesiva con las personas que quieres o podrías cometer errores bien fuertes que solo te provocarán distanciamiento y problemas de amistad o pareja. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Te viene oportunidad de un viaje y noticias de ex pareja, la vida te hará justicia y pondrá a tus enemigos en su lugar.

Acuario

Eres independiente, original y humanitario. Durante este tiempo, tus ideales estarán en primer plano. Aprovecha para involucrarte en causas sociales y conectar con personas afines. Pero recuerda también mantener los pies en la tierra y cuidar de tus relaciones cercanas. Días de mucha reflexión en los cuales entenderás el porqué muchas cosas no se dieron en tu pasado, vienen momentos agradables con personas que simbolizan cuestiones muy importantes para tu vida. No te detengas por nadie y ve por lo que quieres en esta vida que nadie te lo dará, hay momentos en los cuales quisieras soltar la toalla y dejar que esos sueños se los lleve el viento, no es momento para que te derrotes tú mismo, ve por lo que quieres y lucha por eso que mueve tu mundo. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Es probable que en fechas próximas recibas una noticia de una persona que te interesa mucho, te hará sentir querido y especial. No caigas en cuestiones de celos e inseguridades o darás motivos pa que te manden al chorizo.

Capricornio

Eres ambicioso, disciplinado y paciente. En esta etapa, estarás enfocado en tus metas a largo plazo. Aprovecha tu capacidad de trabajo para avanzar en tu carrera o proyectos personales. Pero recuerda también disfrutar del tiempo libre y las relaciones. Debes de cuidar un poco más la manera de ver la vida pues te has equivocado mucho en pensar que el mundo está en tu contra o que no es justa. En su momento cada persona recibirá lo que merece ya se antes, durante o después. Vienen días cargados de muchas bendiciones sobre todo en el área familiar pues un embarazo saldrá a la luz en pocos días. Suerte en juegos de azar y posibilidades de un viaje o salida al café con amistad. Cuídate de personas que te buscan solo cuando necesitan de ti y cuando tu les necesitan ni sus luces, recuerda que son las peores. Aprende a quitarte de tus hombros todo eso que te hace daño, afecta o no te deja avanzar, hay muchas probabilidades de que lleguen a tu vida nuevas personas las cuales te darán grandes lecciones. Si la vida te fregó en tu pasado es momento de que dejes eso en el olvido y comiences a trabajar en tu autoestima y en querer a quien se encuentra frente al espejo.

Sagitario

Eres aventurero, optimista y amante de la libertad. Durante este periodo, tu espíritu de exploración estará en su punto máximo. Aprovecha para viajar, aprender y expandir tus horizontes. Pero cuidado con el exceso de confianza, mantén los pies en la tierra. Viene un cambio bastante bueno en la manera de ver la vida el cual te va dejar un muy buen sabor de boca, podrías ya por fin ponerte las pilas en el gym o en tu dieta. Momentos en los cuales debes desprenderte de todo eso que te daña o causa problema, no tienes porque seguir aguantando las tonterías de las demás personas. No temas a ir por lo que quieres y amas en la vida si tu no lo haces nadie lo va hacer por ti. Vienen amores muy buenos que te van enseñar el verdadero valor de lo sentimental. Recuerda que si hubo una persona que te hizo daño y por quien sufriste un mucho, solo fue una prueba de la vida para que aprendieras qué tipo de persona no quieres a tu lado. Perdida de dinero o de un objeto, una amistad te busca pa contarte algo que le pasó. Si tienes pareja, discusión por familiares o por un mal entendido. Trata de no comentar con nadie tus planes pues podrían salártelos con sus malas vibras, cambios en tu sentido de humor y movimientos en tus sueños pues cuestiones que antes te movían hoy ya no significarán mucho para ti.

Escorpión

Eres intenso, misterioso y posesivo. En esta etapa, tus emociones estarán a flor de piel. Utiliza esta intensidad para transformarte positivamente y superar obstáculos. Pero evita ser demasiado controlador y confía más en los demás. Es momento que te despojes de tanta porquería que cargas en tu vida llámese, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar, haz una limpia tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos. Tus pensamientos negativos sueles atraer lo negativo, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios. No te menosprecies ni bajes tu precio por nadie que no vale la pena, algunas ocasiones caes en tonterías o te dejas manipular por medio mundo, recuerda que tú tienes la última palabra.

Libra

Eres amable, equitativo y buscas la armonía. En este tiempo, estarás más inclinado hacia las relaciones personales y la belleza estética. Aprovecha para resolver conflictos y mejorar tus habilidades sociales. Pero no te pierdas en la indecisión, toma decisiones claras. Recibirás la invitación para una fiesta o reunión. Una amistad culmina relación. En la casilla del trabajo viene estrés en tu área laboral o incluso estarás pensando en cambiar de chamba, ten cuidado en las decisiones que tomes y vete a lo seguro. Si no está en tus manos embarazar o embarazarte ponte el dispositivo o preservativo que estas en un ciclo muy fértil. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Una amistad te irá con chismes de ex pareja o de persona que anda hablando de tu persona. Ten cuidado con una oportunidad de trabajo que está por llegar, no es del todo buena y podría crearte conflictos familiares y perdida de tiempo. Muchos cambios de planes, muchas decepciones y muchos reencuentros con personas del pasado se presentarán en próximas fechas.

Virgo

Eres detallista, analítico y trabajador. Durante esta etapa, estarás enfocado en la organización y la mejora. Aprovecha para planificar y resolver problemas. Pero no seas muy exigente contigo mismo, date el crédito que mereces. Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas, te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte. Nuevas oportunidades en el terreno de los amores, pero no te atontes pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio. En próximas fechas podrías a comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja, ten cuidado con estar jugando con fuego pues podrías lastimar a quién te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una aventurilla de una noche. Un nuevo amor se visualiza y cambios en tu forma de ser, estarás madurando mucho. Es probable que subas de peso, necesitas aplicarte y cuidarte más, ten presente que si quieres estar en forma necesitarás hace sacrificios. Tiempo de reflexionar y dejarte de tantas tonterías.

Leo

Eres creativo, apasionado y líder por naturaleza. Este tiempo es ideal para brillar y destacar en lo que haces. Aprovecha tu carisma para motivar a otros y alcanzar tus objetivos. Solo recuerda ser humilde y escuchar las opiniones de los demás. Viene una traición o habladurías por parte de una persona de tu familia, primos, tías o parientes lejanos. Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va hacer sentir de lo mejor. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación. Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados. Ten cuidado con amores de una noche, recuerda que tú eres muy de enamorarte al primer hola y sueles entregar más de la cuenta, sino vez que la persona con la que sales o te interesa da de la misma manera que tú, aléjate o vas a salir lastimado o lastimada.

Cancer

Eres emocional, cariñoso y protector. En este periodo, tu sensibilidad estará a flor de piel. Dedica tiempo a cuidar de ti mismo y de tus seres queridos. Sé consciente de tus emociones, pero no te dejes arrastrar por la melancolía. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro solo tienen miércoles, fíjate bien a quien le lloras no cualquiera merece tus lágrimasr, se te da mucho eso de extrañar a quien no lo merece. Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Estas por tomas una decisión muy importante en tu vida, ten presente que las cosas suceden por algo, haz caso a tu cerebro y no tanto a tu corazón pues podrías cometer errores de los que te arrepentirás en tu futuro. Necesitas ser más astuto o astuta en todo o podrías cometer grandes errores de los cuales en poco tiempo te vas arrepentir.

Géminis

Eres curioso, comunicativo y versátil. Durante esta etapa, tu mente estará más activa que nunca. Aprovecha para aprender algo nuevo, comunicarte con quienes te rodean y establecer conexiones. Sin embargo, evita la dispersión y toma tiempo para relajarte. No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo contantemente, no tomes decisiones en estos momentos pues podrías cometer errores. Aprende a conservar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona frívola y sin sentimientos, recuerda que el karma es feo y cuando menos acuerdes podría cobrar factura como lo ha hecho con quienes te fregaron la existencia. Podrías madurar mucho en estos días pues cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera. Te espera la llegada de un familiar o amistad de tierras lejanas. Algunas ocasiones caes en el juego de los demás y te olvidas de ti. Aprende a ser más celoso con tus cosas y con tus sueños, no los compartas pues la envidia anda suelta y podría salarte todo lo que tienes en mente.

Tauro

Eres terco, leal y amante del confort. En este tiempo, tu paciencia será tu mejor aliada. Avanza con paso seguro hacia tus metas, pero recuerda ser flexible y no aferrarte demasiado a tus ideas. También, disfruta de los placeres simples de la vida. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, posibilidades de pérdidas materiales o de objetos. Trata de ver más por ti y de quererte, metete al gym, al zumba, haz la dieta etc. muéstrale al mundo pero sobre todo a ti mismo quien eres y lo que puedes lograr cuando te lo propones.

Aries

Eres valiente, impaciente y siempre estás listo para nuevos desafíos. Este período, tu energía estará en su punto máximo. Aprovecha para tomar decisiones importantes y liderar proyectos. Pero ten cuidado con tu temperamento, no te dejes llevar por la impulsividad. No te dejes manipular por otras personas, aprende a defender tus decisiones y no permitir que nadie se interponga en lo que tú quieres lograr y hacer, es momento que la vida te compense todo lo que te salía debiendo, habrá momentos en que quieras soltar la toalla y otros en que traerás toda la actitud, recuerda que Dios te guiará por el mejor camino siempre y cuando tú lo permitas. Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente. Cuida más tu salud y no descuides dieta y ejercicio o andarás subiendo de dos a tres kilos en las próximas fechas. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado pero que desde otro universo guía tus pasos. Deja de querer cambiar el mundo y comienza cambiando tu forma de ser y de pensar, no manches, te atontas un buen y caes en cuestiones de sentimentalismos que solo te llevan a que los y las demás hagan de ti lo que les da su gana.