Lady Gaga se despide de Tony Bennett con un emotivo mensaje en Instagram

Hace más de diez años Lady Gaga se convirtió en una gran amiga del cantante Tony Bennett, con quien grabó dos exitosos álbumes. Ahora, a casi dos semanas del fallecimiento del intérprete, ella recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una foto que los muestra abrazados, además de un largo mensaje en el que se despide del artista.

“Extrañaré a mi amigo por siempre. Extrañaré cantar con él, grabar con él, hablar con él, estar en el escenario juntos…Nuestra relación era muy real. Desde luego que él me enseñó sobre música, sobre la vida en el mundo del espectáculo, pero también me enseñó cómo mantener mi espíritu y mi cabeza en alto…Él era un optimista, creía en el trabajo de calidad y en la vida de calidad. Además, estaba la gratitud…Tony siempre fue agradecido…He estado llorando por la pérdida de Tony por largo tiempo. Tuvimos un adiós muy largo y poderoso”.

En su mensaje la cantante destacó que entre ella y Tony había más de cinco décadas de diferencia, pero eso no afectó su relación de amigos: “La diferencia en nuestras edades no importaba; de hecho, nos dio a cada uno algo que no teníamos con la mayoría de la gente. Estábamos en dos fases de la vida diferentes, completamente inspirados. Perder a Tony por el Alzheimer ha sido doloroso, pero también fue muy hermoso. Nunca olvidaré a Tony Bennett. Si pudiera decir algo al mundo sobre esto, diría que no descarten a las personas mayores, no los dejen cuando las cosas cambien. No se den por vencidos cuando se sientan tristes, sólo sigan adelante, la tristeza es parte de ello. Cuiden a los ancianos, y les prometo que aprenderán algo especial…Te amo Tony. Amor, Lady”.

