Ritual de Luna llena de agosto 2023 para limpiar tus chakras y equilibrar tu vida

La luna llena de Esturión en Acuario, segunda superluna del 2023, se presenta este martes 1 de agosto representando una oportunidad perfecta para la curación y restauración interna.

Este transformador evento lunar nos permite liberar viejas energías y abrazar nuevos comienzos. Todas las lunas llenas representan el fin del ciclo lunar y nos ayudan a dejar ir lo que ya no deseamos más en nuestra vida.

La lunación que presenciaremos esta semana es ideal para limpiar y equilibrar nuestros 7 principales chakras. Expertos del sitio Forever Conscious revelaron un procedimiento para sanar nuestros vórtices de energía usando la luna llena de Esturión en Acuario.

El ritual lo puedes practicar a partir de este momento y hasta el 13 de agosto, día en que, según comentan los conocedores, estarán activas las energías de la superluna llena.

¿Cómo limpiar tus chakras con la luna llena de agosto?

El primer paso es limpiar tu aura y el entorno donde practicarás tu ritual. Esto se hace sencillamente, solo prende un incienso o una vela blanca minutos antes de comenzar. Si tienes cuarzos, toma tu favorito y prográmalo manifestando una intención, en este caso, liberarte de todo lo que no deseas en tu vida.

Ahora toma unos minutos para relajarte, ponte cómodo y comienza a meditar. Basta con cerrar tus ojos y realizar algunas respiraciones profundas hasta que te sientas relajado. Una vez hecho lo anterior, llega la hora de equilibrar tus chakras.

La mejor manera de sintonizarte con tus chakras es colocándote en posición de flor de loto. Foto: Shutterstock

Chakra Raíz (Debajo del Ombligo)

Coloque ambas manos debajo de su ombligo, sobre su chakra raíz. Recita la afirmación curativa: “Me siento arraigado y seguro en mi cuerpo; confío en el universo y sé que me cuidan. La madre tierra me apoya, me protege y me ama”.

Chakra sacro (en el ombligo)

Mueve tus manos hacia tu ombligo, sobre tu chakra sacro. Recita la afirmación: “Reconozco y acepto todo lo que soy. Doy permiso para sentir todo lo que siento. Merezco placer en mi vida. Me abro a las energías creativas que viven dentro. Me siento cómodo con quien soy .”

Chakra del plexo solar (sobre el ombligo)

Coloca las manos justo encima del ombligo, sobre el chakra del plexo solar. Repite esta afirmación: “Honro el poder dentro de mí y sé que tengo la respuesta a mi propio destino. Libero cualquier emoción acumulada y reclamo mi poder personal. Estoy radiante y lleno de alegría”.

Chakra del corazón

Mueve tus manos hacia tu corazón, sobre tu chakra del corazón. Recita la afirmación sanadora: “Soy amor. Merezco amor. El amor fluye libremente en mi dirección. Me perdono a mí mismo y a los demás por cualquier error del pasado. Es seguro para mí amar con la máxima expresión de mi corazón”.

Chakra de la garganta

Coloca las manos en la garganta, sobre el chakra de la garganta. Ahora di esta frase positiva: “Me acepto a mí mismo, a mis sentimientos y emociones. Soy digno y merezco expresar lo que siento. Escucho y digo la verdad. Confío en poder expresarme con una intención clara”.

Chakra del tercer ojo (en la frente)

Coloca las manos en la frente, sobre el chakra del tercer ojo. Recita la afirmación sanadora: “Confío en mi intuición y abro mi mente a la infinita creatividad del universo. Estoy abierto a escuchar y experimentar todo lo que está alineado con la luz y el amor. Tengo el poder de manifestar mis deseos”.

Chakra de la corona (arriba de tu cabeza)

Lleva las manos hacia la parte superior de la cabeza, sobre el chakra coronario. Recita la afirmación sanadora: “Soy un ser espiritual divino. Me guía un poder superior y mi sabiduría interior. Siempre estoy conectado. Siempre soy uno con la luz”.

Recuerda mantener cerrados los ojos y visualizar todo tu cuerpo rodeado de luz blanca sanadora. Permanece en este estado durante unos minutos, luego abre los ojos y siente la tranquilidad.

No es necesario que te aprendas las afirmaciones que sugiere el ritual, puedes tenerlas a la mano y leerlas cuando realices el ejercicio.

Sigue leyendo:

• Luna llena de agosto 2023 en Acuario: qué significa la superluna de Esturión para tu signo

• Poderoso ritual de Luna para atraer la abundancia: desbloquea la energía del dinero

• 3 signos del zodiaco tendrán la mejor semana gracias a la Luna llena en Acuario