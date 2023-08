Isaac ‘Pitbull’ Cruz se habría embolsillado $500,000 dólares por ganar contra Giovanni Cabrera

El combate entre Isaac ‘Pitbull’ Cruz y Giovanni Cabrera sigue dando de qué hablar. Según un reporte del medio especializado “En el ring”, el púgil mexicano se habría embolsillado la cantidad de $500,000 dólares por obtener la victoria en la cartelera coestelar del T-Mobile Arena de Las Vegas, donde se enfrentaban Errol Spence Jr. y Terence Crawford.

De acuerdo con información, Cabrera también obtuvo una ganancia económica, aunque en una proporción menor. El boxeador estadounidense se acreditó la suma de $250,000 dólares. Estas cifras se corresponden con la bolsa previamente pactada entre los promotores de los peleadores y no se incluyen ganancias por patrocinios.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz conecta fuerte golpe en el rostro a Giovanni Cabrera. Foto: Cortesía/ Steve Pratt/Fight Night Assets.

Esta cantidad de dinero contrasta con la de los protagonistas de la noche (Crawford y Spence), quienes según el periodista de ESPN, Mike Coppinger, habrían garantizado una cifra de ocho dígitos en sus cuentas bancarias.

La pelea entre Cruz y Cabrera ha obtenido tanta repercusión mediática como la estelar entre Spence y Crawford. ¿El motivo? La ajustada decisión de los jueces. El ‘Pitbull’ necesitó de 12 asaltos y un veredicto dividido para ser declarado como ganador del combate.

Spencer destruyó a Errol Spence Jr. Foto: Cortesía / Esther Lin / SHOWTIME.

Jueces como Benoit Russell (115-112) y Don Trella (114-113) dieron calificaciones a favor del ‘Pitbull’, pero Glenn Feldman calificó el combate 114-113 favorable para Giovanni Cabrera, algo que causó bastante asombro.

Este resultado generó una ola de opiniones adversas en redes sociales como Twitter, donde diversos expertos y fanáticos mostraron su total descuerdo, pues consideraban que el púgil de 25 años había ganado con mucho más margen.

“Por poco y se nos venía un robo para ‘Pitbull’ Cruz“; “Una broma la decisión dividida entre el ‘Pitbull’ Cruz y Cabrera. Era unánime para Cruz, afortunadamente no sucedió el robo”; “Un asco la decisión”; “Se pasaron”; “Una decisión alejada de la realidad. ‘Pitbull’ ganó la mayoría de los rounds”; “Qué buena pelea dio el ‘Pitbull’ Cruz. Cabrera dio vergüenza y el juez que le dio la tarjeta, peor”, fueron algunas opiniones en Twitter.

En la entrevista sobre el ring, el púgil mexicano dio sus impresiones sobre el combate y coincidió con la retórica reinante en las redes sociales. “Yo no sentí que (Giovanni Cabrera) haya conectado ninguno de sus golpes (…) no sé qué vieron los jueces, pero lo importante es que yo gané”. Incluso, se atrevió a bromear con la estrategia boxística adoptada por el estadounidense. “Creo que pensó que era mi cumpleaños, por tanto abrazo que me dio”.

