Niño dispara y mata a otro menor de edad con un rifle en Alaska

La policía estatal de Alaska informó que el domingo un niño disparó y mató a otro menor de edad con un rifle luego de que minutos antes estuviesen jugando con pistolas de juguetes.

Oficiales respondieron a Mountain Village, una ciudad que alberga a unas 600 personas, alrededor de la 1:45 am del domingo después de que los policías tribales y de la aldea les notificaran sobre la muerte de un niño.

Los investigadores dijeron que dos niños habían estado jugando adentro con pistolas Nerf cuando uno de ellos tomó un rifle cargado y apretó el gatillo.

El niño, que no ha sido identificado públicamente, fue declarado muerto en el lugar, dijeron las autoridades según CBS News.

La Oficina del Médico Forense del Estado solicitó que los restos del menor fueran enviados a Anchorage para una autopsia.

“Debido al tamaño de la comunidad en la que ocurrió este trágico evento y nuestro requisito de proteger la información juvenil, no divulgaremos las edades de los involucrados y los identificaremos como niños pequeños”, dijo John Dougherty, del Departamento de Seguridad Pública de Alaska.

Un adulto estaba en la residencia en el momento del tiroteo, pero no se presentarán cargos en relación con el incidente, señaló Dougherty.

Alaska State Troopers no dijo explícitamente si el tiroteo fue accidental, pero en lo que va del año, ha habido al menos 229 tiroteos no intencionales por parte de niños en los EE. UU. Estos hechos han dejado un total de 81 muertes y 156 heridos, según datos analizados por el grupo de defensa Everytown for Gun.

Los tiroteos no intencionales que involucran a niños son raros en Alaska. Everytown, que actualizó su base de datos por última vez el 25 de julio, no incluye ningún incidente en el estado este año. Tampoco hubo casos el año pasado ni en 2020, según datos de Everytown.

A pesar de la baja cantidad de tiroteos no intencionales que involucran a niños, tanto Everytown como el Giffords Law Center to Prevent Gun Violence señalan que Alaska tiene algunas de las leyes de armas más débiles de los EE. UU.

Alaska no tiene una ley de almacenamiento seguro, aunque la representante estatal Ashley Carrick presentó una proyecto de ley a principios de este año que requeriría el almacenamiento seguro de armas de fuego cuando un niño o una persona prohibida pueda acceder a ellas. El proyecto de ley no ha sido aprobado.

Alrededor de 4,6 millones de menores en EE. UU. viven en hogares con al menos un arma de fuego cargada y desbloqueada, según datos de Giffords.

Tener un arma en una casa es un factor de riesgo importante de muerte para un niño en esa casa, dijo el Dr. Eric Fleegler, médico de emergencias pediátricas e investigador del Hospital Infantil de Boston y la Facultad de Medicina de Harvard.

“Un niño que ve un arma, independientemente de que la reconozca como un juguete versus un arma real, no piensa en las consecuencias, no tiene noción del daño, no tiene el sentido del daño que podría estar causando. a sí mismos o a alguien más cuando se involucran con él”. Fleegler dijo.

