Usando microbikini de hilos Yanet García posa dentro del jacuzzi, con el agua hasta las rodillas

Yanet García aprovechó su estancia en un hotel de lujo para tomarse una foto en el jacuzzi, la cual compartió en su cuenta de Instagram, causando sensación entre sus seguidores (que ya son más de 15 millones). Ella posó usando un microbikini de hilos que resaltó sus caderas y su perfecto bronceado; el mensaje que escribió junto a la imagen fue: “Hola NYC”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

La ex chica del clima también lució su retaguardia al modelar un conjunto de lencería con ligueros y estampado de encaje; en varias fotos posó de rodillas, generando comentarios como: “Y tú ¿por qué estás tan hermosa?”

Desliza para ver todas las fotos

En su faceta de health coach Yanet no olvida dar tips a sus fans para una buena alimentación, y recientemente compartió los beneficios de un saludable jugo de mandarina: “Decidí aceptar el desafío y crear un sabroso jugo de jengibre usando lo que tenía: mandarinas. Beneficios de la salud: Mejora el tono de la piel y el brillo del cabello. Elimina las toxinas del cuerpo. Los antioxidantes protegen el cabello de la contaminación. Combate arrugas y heridas. Ayuda a controlar el peso, haciéndote sentir satisfecho por más tiempo”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia Health Coach (@yanetgarciahealthcoach)

Sigue leyendo: