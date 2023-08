Aseguran que Sarita Sosa, hija de José José, ya echó de su mansión de Florida a su esposo

El programa ‘Chisme No Like’ visitó en días recientes la mansión que Sarita Sosa, una de las hijas de José José, posee en el estado de la Florida y de la que, presumiblemente, ya habría echado a su esposo.

La información anterior fue dada a conocer por Javier Ceriani, quien notó que a las afueras de la residencia ya solo había un vehículo y ya no había rastro del resto de los automóviles y motos.

“Fíjense bien el parqueo. Ahí dos motos, una camioneta, más otro auto que no era este. Sarita Sosa se acaba de comprar un Tesla. ¿Sarita Sosa de qué vive? ¿Cómo es que logra tener un Tesla aquí en la ciudad de Miami?. La realidad es que las motos del marido de Sarita ya no están, ya no está la camioneta. La comprobación de que ya echó al vago del marido”, comentó Ceriani mientras mostraba por afuera la mansión de dos pisos que llama la atención por su fachada amarilla, su herrería en blanco y su techo de teja.

Esa visita es la tercera que hace el controversial periodista y en ninguna ha corrido con surte de que Sarita lo reciba y le abra la puerta, pero amenazó con volver hasta encontrarla y poder hablar con ella.

¿Cómo es la mansión de la que Sarita Sosa habría echado a su pareja?

De acuerdo al programa ‘De Primera Mano’, la lujosa mansión, ubicada en la localidad de Homestead, fue adquirida por el intérprete de ‘El Triste’, el 30 de mayo de 2017, tras contratar un crédito hipotecario por 30 años, pues quería que su hija Sara tuviera su propia casa.

El precio de la propiedad ronda los $374,000 dólares, pero hasta el momento solo se han saldado $25,000 dólares.

El inmueble, de dos pisos y con una extensión de 3,530 pies cuadrados, está equipado con seis recámaras, cuatro baños, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, un balcón en el segundo piso, entre otras habitaciones.

Más detalles sobre su interior son desconocidos, al no existir imágenes por dentro de la propiedad, ni en los sitios de bienes raíces que la anunciaron en su momento.