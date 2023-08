Danna Paola revela que soportó muchas infidelidades y que trabajar desde niña afectó su vida amorosa

Danna Paola y Alex Hoyer no dudan en mostrar su amor a través de sus redes sociales desde que anunciaron su relación, pero la vida amorosa de la joven actriz no siempre ha sido tan dulce como su romance con el cantante y en el podcast ‘Escuela de Nada’ reveló que llegó a perdonar muchas infidelidades en el pasado.

En dicha charla estuvieron presentes ambos y también contaron cómo fue que él se le declaró y hasta mencionaron planes para el día de su boda, pero ella también reveló que nunca antes había tenido una relación estable y que le ha costado mucho trabajo darle un balance a su vida personal y profesional.

“Yo nunca había tenido una relación estable en mi vida, entre mis management, obviamente mi papá era mi manager también, que la disquera que la gente, a mis exnovios les ponían casi casi orden de restricción en la empresa tanto en Televisa, de que nadie se me podía acercar y cada persona que llegaba a mi vida era como ‘aléjenlo’, no podía tener amigos casi”, confesó la actriz y cantante.

Por otra parte señaló que toda su vida estuvo enfocada en su trabajo, por lo que al inicio de su relación tenía miedo de fallarle a su pareja. “Mi prioridad siempre fue el trabajo, a mí me enseñaron que trabajar era lo más importante y mi vida personal era un punto y aparte, entonces, por eso al momento de tener una relación estable yo lo que más tenía miedo era de fallarle a Alex”, explicó.

Por otra parte, Danna Paola este noviazgo la ha ayudado mucho en su autoconocimiento y logró identificar que en muchos momentos en sus relaciones ella actuaba como un personaje. “Yo encontré a mi persona real también, o sea, me encontré en muchas situaciones en mis relaciones pasadas en las que yo era un personaje. Yo nunca me permití al 100 por ciento ser yo porque aparte la gente con la que estuve veía más allá de mí y eran súper abusivos y machistas”.

Danna Paola reveló que sufrió de múltiples infidelidades

En la charla ella también mencionó la importancia que ha tenido la confianza para que la relación con Alex Hoyer funcione y que anteriormente la deshonestidad fue una constante en sus relaciones amorosas. “A mí me fueron infiel muchas veces, y era algo que yo creía que era súper normal”, confesó.

La actriz también mencionó que ella inclusive llegaba a sentirse culpable ante estas situaciones. “Como que pones a tu persona y luego me echaba mucho la culpa, en el que (me decía): ‘Es que yo soy bien tóxica, pero a mí me ama, entonces si sale con más no importa’”, explicó.

Sigue leyendo: