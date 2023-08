Dos hombres fallecen por accidente de avioneta en el Aeropuerto de Van Nuys

LAFD Alert-Update #VanNuys Airport Emergency 16303 W Waterman Dr MAP: https://t.co/0nKJGH2bBC FS90; Unified Press Conference at 1pm with @LAFD & allied agencies. @pioerikscott on scene. Media Staging: Public Observation Site – 16303 W Waterman Dr. DETAILS https://t.co/2UEEObc4HM