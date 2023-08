Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de agosto de 2023

Piscis

Eres sensible y empático, siempre dispuesto a ayudar a los demás. En este momento, es importante que cuides de tu bienestar emocional y no te dejes llevar por la negatividad. Rodéate de personas que te apoyen y te den energía positiva. Bájale a tu mal humor y no andes peleando con miembros de tu familia y menos por fregaderas y cuestiones de malos entendidos, lo único que vas a lograr es que te dejen de apoyar. Cuídate de enemigos disfrazados de amigos porque cuando menos te lo esperes te darán una puñalada en la espalda. Empezarás a ver la mendiga luz en tu camino, pero lleva las cosas con calma no apresures nada y deja que el tiempo y la vida te sorprendas, has estado metido en muchos rollos que no te corresponden por querer ayudar a miembros de tu familia y al final tu eres quien lleva las consecuencias. Es importante que te dejes de tonterías y le pongas más ganas a tus metas y sueños, vienen situaciones muy complejas, no gastes más de lo que tienes o solo dejarás deudas pendientes de las cuales te serán difíciles de salir.

Acuario

Eres original y siempre tienes nuevas ideas. Aprovecha este periodo para compartir tus pensamientos con los demás y buscar soluciones creativas a los problemas. No temas ser diferente y valora tu singularidad. Cambios importantes en tu manera de actuar. Si tienes ya una relación ten mucho cuidado porque le andan echando los perros a tu pareja en alguna red social o una amistad de él o ella lo o la está tentando. Se te caerá la venda de los ojos, prepárate para saber la verdad sobre cierta persona quien casi casi pensabas que sería un santo, que no te afecte al final es lo mejor así no alimentas esperanzas ni deseos falsos. Un evento social o reunión se aproxima, te la pasaras super bien. Si tienes una relación y está ha pasado por malos momentos busca la manera de acercarte más a tu pareja, no permitas que se pierda lo que han construido. Retornos, accidentes y perdidas de objetos por descuidos se visualizan. Cuidado con noticias en el área de los dineros las cuales no serán del todo buenas y satisfactorias.

Capricornio

Eres ambicioso y trabajador, y eso te ayudará a alcanzar tus objetivos. En este periodo, es importante que te enfoques en tus responsabilidades y no te dejes abrumar por el trabajo. Busca momentos de descanso para recargar energías. Vienen días en los cuales el amor comenzará a florecer en caso de estar soltera o soltero deberás de darte una nueva oportunidad si te sientes listo. Ten cuidado con dolores en el estómago a consecuencia de gastritis o colitis. Una situación que sucederá en estos días te hará entender lo wey que fuiste. Busca la manera de arreglar problemas que quedaron pendientes en tu pasado para que no te dañen más tu presente. Sueños premonitorios se presentarán. Recibirás noticias de alguien muy especial de fueras. Es posible que venga un cambio en lo laboral, no te preocupes pues te va a beneficiar muchísimo. Si te quedaste con cosas que no pudiste decir en su momento a esa persona escríbelas y quema esa carta. Muchos cambios en la casilla del amor pues comenzarás a perder el interés por una persona quien te llamaba mucho la atención, la vida te pondrá en aprietos al no saber qué hacer con cierta noticia que te llegará a tus oídos. En estos días hay muchas posibilidades de reencuentro con amistades que tenías mucho de no ver, recordarán momentos muy perros.

Sagitario

Eres aventurero y optimista, siempre buscando nuevas experiencias. En este momento, es muy importante que te enfoques en tus metas a largo plazo y no te distraigas con cosas sin valor. Mantén tu mente abierta y aprende de cada experiencia. Días de mucha luz en los cuales una fuerza extraña te dará esa seguridad que tanto has necesitado para ir por tus sueños y metas. Aprende a no decir siempre que, si porque después se te van a trepar encima, vienen cambios muy fuertes en tu manera de actuar y ver la vida, no te tomes las cosas tan apecho porque podrías resultar dañado sin motivo ni razón alguna. Cambios de humores repentinos, personas del pasado retornan, discusión familiar e inclusive traerás la espinita de algo que no pudiste hacer, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas, dale para delante y arriésgate en todo que la vida es corta, disfruta lo que va llegando y no permitas que nadie te quite las ganas de soñar. Ten cuidado con la manera en que ves la vida, ten presente que todo lo puedes lograr siempre y cuando te esfuerzas y trabajas en eso.

Escorpión

Eres intenso y apasionado en todo lo que haces. Es muy importante y necesario que dirijas toda tu energía de forma positiva. Aprovecha para enfrentar los retos con valentía y resuelve cualquier conflicto de manera tranquila. Empezará a gustar mucho una amistad, ten cuidado no te ilusiones tan rápido que puedes salir afectad@ y bien enamorad@. Recuerda que las cosas no son como parecen, evita hacer comentarios negativos si desconoces la realmente como fue que pasaron las cosas. Un cambio en lo laboral y noticia inesperada que podría ponerte triste. Momento en los cuales deberás de ser más inteligente si quieres lograr un cambio satisfactorio en tu vida. Si tienes pareja podría haber una tercera persona en cuestión la cual podría meterlos en problemas. Ten cuidado con personas del pasado que retornan y podrían meterte en problemas graves. Semana llena de reencuentros familiares y de nuevos amores. La amistad de quien menos esperas será la que te de la mano y una de pelo castaño claro te va a llegar con chismes a ti o a mimbro de tu familia, ten cuidado con tomarle demasiada importancia.

Libra

Eres amable y buscas la armonía en todo lo que haces. En este momento, es importante que sepas manejarte entre tus necesidades y las de los demás. No tengas miedo de abrir tu boquita linda para expresar tus opiniones y defender lo que crees justo. Si alguien no quiere quedarse en su vida que le busque que ya no estás para perder el tiempo ni con tu mismo. Cambios en sueños, tomarás nuevos caminos y nuevas oportunidades, te cansas rápido de no ver nada claro y eso pasa porque no eres constante en lo que quieres conseguir. Tu ingenuidad podría meterte en serios problemas, deja de fingir lo que no eres y saca el verdadero cobre del que estas hecho. Momento de grandes cambios en los cuales la vida te va a sonreír de mil maneras, no des pie a equivocaciones en cuestión de relaciones porque después sabrán jugarte el dedo en el hocico y terminarás lamentándolo. Cuídate de enfermedades respiratorias y de cambios de humor. Amistad terminará en cama contigo, ten cuidado o podrías enamorarte de alguien que no puede ofrecerte algo serio y duradero. La vida te pondrá a prueba en estos días y enfrentaras grandes situaciones de las cuales aprenderás grandes lecciones.

Virgo

Eres práctica y cuidadosa en todo lo que haces. Este periodo es ideal para organizarte y planificar tus proyectos a futuro. No te obsesiones con los detalles y metete en tu cabecita que a veces es bueno relajarse y disfrutar del momento. No des sin entregar, recuerda que el amor es reciproco ambos tienen que aportar la misma cantidad si alguien no lo hace comenzarán los problemas al poco tiempo. Cuídate mucho de lo que piensas pues podrías dudar de la fidelidad de la persona amada, no hagas caso a comentarios mal intencionados ni caigas en los juegos de otras personas, recuerda que hay que ver para creer, así que no permitas que te mal influencien otras personas. A veces eres muy noble y eso ocasiona que muchas personas abusen de eso llegando al punto de jugar con tus sentimientos. Deja de creer en promesas falsas y aplícate de una buena vez. Hay momentos del día en los cuales te deprimes demasiado y por esa razón pierdes las ganas de seguir luchando y trabajando por lo que tanto amas. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena.

Leo

Tu carisma y confianza te abrirán puertas en este periodo. Aprovecha para brillar en el trabajo y en tus relaciones personales. Pero no olvides ser humilde y reconocer el esfuerzo de los demás. Trabaja en equipo y todos saldrán ganando. La vida comenzará a sonreírte en cuestión de un viaje que se acerca. Enlace matrimonial o compromiso en familiar se aproxima, cambios en tu economía que te ayudarán a mejorar. Amores de una noche se visualizan y se arreglan pleitos con amistades, ten cuidado con persona de piel morena o aperlada no tendrá buenas intenciones contigo, podría meterte en problemas al contar situaciones de tu pasado. Noticia inesperada por mje, texto o llamada. Es momento que cambies esas cuestiones que te han detenido en la vida, busca la manera de encontrar nuevas oportunidades y posibilidades laborales que te hagan crecer como persona, pero sobre todo como ser humano. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. Se aproximan tiempos difíciles, vienen un chorro de decisiones que tendrás que tomar cuanto antes, no apresures las cosas y piensa bien qué es lo que quieres y necesitas para ti, no incluyas en tus planes a quien sabes que no te incluiría en ellos.

Cancer

Eres sensible y protectora con tus seres queridos. En este momento, es importante que te enfoques en cuidar de ti misma también. Expresa tus emociones abiertamente y busca apoyo en tus amigos cercanos. Recuerda que pedir ayuda no es una señal de debilidad. La vida no retorna y las oportunidades menos, es momento que des lo mejor de ti en ese proyecto que tienes en mente, todo saldrá mejor de lo que te imaginas, aprende a invertir más en tu imagen y en tu físico, enamórate de ti que es la clave que necesitas para encontrar tu felicidad interior. Te vienen noticias del extranjero y posibilidad de un viaje a lugar de playa. Noticias de dinero extra y se le cae el teatro a la pareja de una amistad, quedará al descubierto su infidelidad. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. No te deprimas por tu físico y trabaja para mejorarlo porque le flojeas mucho y buscas maneras de justificar tu pereza. Momento en los cuales debes de buscar nuevas oportunidades en el área laboral pues todo marcha bien para que se te den muchas cuestiones satisfactorias y mejore tu economía. Si tienes pareja ten cuidado, te ha estado mintiendo con ciertas cuestiones para no ponerte de mal humor, debes parar bien la oreja porque te vas a enterar de cosas del pasado que te van a lastimar o hacer sentir algo mal.

Géminis

Tu mente curiosa e ingeniosa te llevará lejos en este periodo. Aprovecha para aprender nuevas habilidades y comunicarte con los demás de manera clara. No te dejes llevar por la indecisión, toma decisiones rápidas y confía en ti misma. Aprende a mantener la boca cerrada y no contar tus secretos a cualquier persona que conoces. No te quedes con ganas de nada y ve tras tus objetivos y metas que si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti. Cuídate mucho de cambios repentinos, en lo laboral podrías perder oportunidades. Te llegan amenazas que podrían desbalancear tu vida amorosa en caso de tener pareja. Es el momento en que debes de soltar todo aquello que te ha afectado y Hecho daño, deja de quejarte tanto y mejor pon las manos en la obra. Pleitos familiares y celos sin fundamentos en caso de tener ya una pareja. Amor a distancia podría ser la clave perfecta para tener esa ilusión que te ayude a despertar con buen humor y no con ese carácter que a veces ni tu aguantas. Aprende aceptar tus errores y darte cuenta de que quien debe seguir a tu lado es quien te lo demuestra con hechos y no solo con palabras.

Tauro

Eres terca pero confiable, y eso te ayudará a alcanzar tus objetivos. En este momento, es importante que confíes en tu intuición y te enfoques en lo que realmente te importa. No te preocupes por las opiniones de los demás y sigue tu propio camino. Cuida mucho tu alimentación pues podrías estar subiendo de peso en próximas fechas. Tienes muchas metas y proyectos en mente que no se han logrado concretar y eso se debe a tu falta de carácter y de ganas, algunas veces dejas mucho que desear con tus actitudes. Hay días en los cuales te cuesta mucho trabajo levantarte, empieza a despedirte de todo eso que te incomoda y suelta pues solo así lograrás lo que deseas. Es posible que vengan cambios laborales o modificaciones en reglas en casa que van a beneficiar mucho. Un amor del pasado podría retornar y traer con las nuevas sorpresas sin embargo algo los va a separar nuevamente. Se visualiza la llegada de personad de piel blanca que te va a empotrar contra la pared bien padre, tu date y si no tienes una relación con más ganas recuerda que ha eso viniste a este mundo y a quien no le gusta pues que te mantenga.

Aries

Eres un torbellino de energía, siempre buscando nuevos retos y aventuras. Este periodo será ideal para tomar decisiones audaces y perseguir tus metas con determinación. Ten cuidado de no ser demasiado impulsiva, ¡mantén la calma y todo saldrá bien! Cuidado con caídas y golpes. Mejoras en los dineros y posibilidad de un embarazo no deseado. Trata de hacer más ejercicio y cuidar tu alimentación, esa será la clave para que recuperes tu cuerpazo criminal. Muchos pensamientos impuros. Muchas oportunidades en los negocios, pero deberás de ser muy inteligente a la hora de que inviertas. El karma podría aparecer en estas semanas cobrando deudas y facturas que dejaste pendientes en tu pasado, se te olvido cerrar ciertos ciclos. Es probable que te enteres de noticia no tan buena en el área familiar, que no te afecte, deja que las cosas tomen su curso que cada situación tiene un por qué y una lección. Aguas con caídas y golpes pues estarán a la orden del día en estas fechas. Cuidado con persona de piel clara que ha de llegar en próximos días solo quiere sacarte información. No permitas que persona de piel blanca que aparecerá en cualquier momento te cause conflictos, protege más lo que por derecho te pertenece.