Más de 40 años después una mujer se enteró que fue robada de bebé y vendida a su familia adoptiva en México

La confianza en los padres es algo fundamental en la niñez, con los años suele cambiar, pero descubrir que hay un secreto grave lastima a cualquier persona, incluso siendo adulta, tal como le ocurrió a Angélica Márquez, una mujer mexicana de 40 años que recientemente descubrió que su origen no es el que creía, y publicó un video en TikTok para encontrar a su verdadera familia.

Aunque ella sabía que era adoptada, su familia le contó una historia que la mantuvo tranquila durante toda su vida, le dijeron que su madre era una mujer alemana que la dejó en México al no poderla llevar con ella a su país de origen, según informó Azteca Noticias.

Pero en días pasados su mundo se derrumbó al enterarse de una terrible verdad: su familia es mexicana, pero no la dejó voluntariamente, sino que se la robaron. Vivían en una casa de la colonia Roma en la Ciudad de México cuando un sujeto la sustrajo y la vendio por 3,000 pesos (167 dólares) a sus padres adoptivos en una adopción ilegal.

Con esta información e impulsada por su hija, Angélica Márquez comenzó la búsqueda de sus padre biológicos, quiere saber qué pasó, cuál es su origen, conocer su historia, a lo que dice, “tengo derecho”.

“Esto me lo cuenta un familiar mío y me comenta también que una persona cercana a mi familia fue la que hizo toda la parte de la mediación, contacto a esta persona, la localizo en Facebook, platico con ella y ella me cuenta la verdad. Un amigo del señor que me tenía en su posesión en ese momento en que mi familia adoptiva fue por mí, les platica a familiares de ella, que era mentira, que mi madre no era extranjera, que ellos dos, la persona que me tenía en su posesión y este señor se habían metido a robar a una casa y estaba una bebé recién nacida”, recuerda.

Cabe resaltar que ni sus padres adoptivos estaban enterados de que la bebé que les entregaron había sido robada, ellos creían la misma historia que le contaron, pues fue la que el intermediario de la adopción ilegal les contó. Su padre adoptivo ya falleció y con su madre no tiene comunicación desde hace cuatro años, lo que dificulta más su búsqueda.

Revela que tiene ansiedad

En entrevista con Radio Fórmula, Angélica dijo que enterarse de su verdad la ha hecho sentir mal y ahora ha caído en ansiedad, además de que ya no puede dormir por el duro golpe que recibió.

Según el diario Excélsior, la mujer encontró en su camino a varias personas que vivieron la misma situación que ella, pues fueron víctimas de adopciones ilegales, por lo que pudieron haber sido robadas en su primera infancia, razón por lo que buscan a sus familias biológicas.

“Esto me lleva a la reflexión de que hay algo mal en el sistema, por alguna razón está pasando todo esto”, indicó.

