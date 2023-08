Pitbull Cruz no está 100% contento con su pelea ante Cabrera: “Le quedamos a deber a la gente”

Isaac ‘Pitbull’ Cruz expresó que no está contento al 100% con su pelea ante Giovanni Cabrera a quien venció por una polémica decisión dividida de los jueces el pasado fin de semana el T-Mobile Arena de Las Vegas en la cartelera que protagonizaron Terence Crawford y Errol Spence Jr.

En una entrevista con Little Giant Boxing, Pitbull Cruz indicó que le quedó a deber a los fanáticos porque no pudo noquear a Cabrera como ellos esperaban o están acostumbrados, pero dejó claro que por una mala noche sus planes de enfrentar a Gervonta Davis no van a cambiar.

“Me siento muy contento. De alguna manera no al 100 porque le quedamos a deber a la gente. No fue lo que la gente está acostumbrada o quería ver, un nocaut. Sabemos que no todas las ocasiones es así, creo que hay noches buenas, noches malas y puede haber noches buenas, pero no de la mejor manera, en este caso una vez más me tocó, pero no hay ningún problema”, dijo.

Gervonta Davis sigue en la mira del Pitbull Cruz que quiere vengar la derrota sufrida en 2021. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Sí, totalmente (quiere a Gervonta Davis). No por una noche mala o desagradable vamos a cambiar, solo que ahorita hay que platicar a fondo con la empresa y también un descanso. Como lo he dicho, yo creo que no fue una victoria de su parte ante mí que fuera muy ventajosa. Y creo que lo más importante es que le aguantamos los 12 rounds, lo que pocos han aguantado”, afirmó el mexicano.

Cabe destacar que Pitbull Cruz, quien recibió un punto de deducción en el octavo asalto por un golpe con la cabeza, se impuso por 113-114, 114-113 y 115-112 en las tarjetas de Benoit Russell y Don Trella, pero el juez Glen Feldman vio ganador a Giovanni Cabrera inexplicablemente y desató la polémica entre los fanáticos que expresaron que “casi lo roban”.

“Yo no sentí que (Cabrera) haya conectado ninguno de sus golpes. No sé qué vieron los jueces, pero lo importante es que yo gané. Creo que pensó que era mi cumpleaños, por tanto abrazo que me dio”, señaló el mexicano en la entrevista sobre el ring posterior a la pelea.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, subió por última vez al ring en septiembre de 2022 cuando noqueó a Eduardo ‘Zurdito’ Ramírez. El mexicano posee un récord de 24 victorias (17 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate. En cambio, Giovanni Cabrera perdió por primera vez en su carrera como profesional. El boxeador de 28 años tiene marca 21 triunfos, siete de ellos terminaron por nocaut, y un revés.

Sigue leyendo:

· Isaac ‘Pitbull’ Cruz se habría embolsillado $500,000 dólares por ganar contra Giovanni Cabrera

· Mike Tyson elige a Isaac Cruz y no a Gervonta Davis como el peleador más parecido a él

· Isaac “Pitbull” Cruz domina a Giovanni Cabrera y espera que el equipo de Ryan García “no tenga miedo” de enfrentarlo