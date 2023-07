“Casi lo roban”: victoria de Isaac ‘Pitbull’ Cruz desata polémica por decisión de los jueces

El mundo del boxeo y la opinión pública se ha mostrado sorprendido por la decisión divida de los jueces en la victoria del mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz ante Giovanni Cabrera en la cartelera coestelar de Terence Crawford vs. Errol Spence el sábado en Las Vegas.

Durante el combate en el T-Mobile Arena, Cruz se mostró más dominante que su rival y acabó ganando el pleito en 12 rounds con una decisión dividida bastante ajustada. 113-114, 114-113 y 115-112, fue el resultado de las tarjetas.

Jueces como Benoit Russell (115-112) y Don Trella (114-113) dieron calificaciones a favor del ‘Pitbull’, pero Glenn Feldman calificó el combate 114-113 favorable para Giovanni Cabrera, algo que causó bastante asombro. La unanimidad sí estuvo presente en las tarjetas del octavo round. Todas fueron para Cruz a pesar de haber sufrido un punto deducción por un cabezazo involuntario.

Giovanni Cabrera e Isaac Cruz intercambian golpes durante el Eliminador del título mundial de peso ligero de la WBA y la pelea por el título WBC Silver y WBO Latino en T-Mobile Arena. Foto: Al Bello/Getty Images.

Este resultado generó una ola de opiniones adversas en redes sociales como Twitter, donde diversos expertos y fanáticos mostraron su total descuerdo, pues consideraban que el púgil de 25 años había ganado con mucho más margen.

“Por poco y se nos venía un robo para ‘Pitbull’ Cruz“; “Una broma la decisión dividida entre el ‘Pitbull’ Cruz y Cabrera. Era unánime para Cruz, afortunadamente no sucedió el robo”; “Un asco la decisión”; “Se pasaron”; “Una decisión alejada de la realidad. ‘Pitbull’ ganó la mayoría de los rounds”; “Qué buena pelea dio el ‘Pitbull’ Cruz. Cabrera dio vergüenza y el juez que le dio la tarjeta, peor”, fueron algunas opiniones en Twitter.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz habló sobre la decisión de los jueces

En la entrevista sobre el ring, el púgil mexicano dio sus impresiones sobre el combate y coincidió con la retórica reinante en las redes sociales. “Yo no sentí que (Giovanni Cabrera) haya conectado ninguno de sus golpes (…) no sé qué vieron los jueces, pero lo importante es que yo gané”. Incluso, se atrevió a bromear con la estrategia boxística adoptada por el estadounidense. “Creo que pensó que era mi cumpleaños, por tanto abrazo que me dio”.

La sensación de Cruz no estaría del todo alejada de la realidad, pues según estadísticas de ‘CompuBox’, alcanzó a conectar el 30.5 % de sus golpes, es decir, 164 de 537. Cabrera superó al mexicano en la cantidad de veces que soltó el brazo (775), pero solo el 13.5 % de ellos, 105 golpes, fueron exitosos.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz conecta fuerte golpe en el rostro a Giovanni Cabrera. Foto: Cortesía/ Steve Pratt/Fight Night Assets.

El boxeador de 25 años estacionó su marca en 25-2-1 y abrió la puerta a un combate contra Ryan García. “Si la gente lo quiere y su empresa (Golden Boy Promotions) no le da miedo venir y pelear, estamos listos para brindarle una gran batalla a toda la gente”.

