“Sigue siendo el mejor”: Andrés Guardado ve a Guillermo Ochoa como titular en la selección mexicana

Sobre la selección de México han habido muchos debates en los últimos tiempos: entrenadores, técnicos… Y la titularidad en la arquería, la cual desde hace varios años ejerce Guillermo ‘Memo’ Ochoa, además de ser el capitán y líder del vestuario de El Tri.

Ochoa, de 38 años, también tiene varios años compitiendo al máximo nivel y muestra de eso es que rechazó seguir en la Liga MX con las Águilas del América para tomar el riesgo de volver a Europa con su edad y a un equipo que tan solo pelea por quedarse en la primera división de Italia (Serie A) como lo es el Salernitana.

Para otro veterano del fútbol mexicano como lo es Andrés Guardado no existe ningún tipo de discusión en el arco de la selección azteca: Guillermo Ochoa es el indicado.

“¿Por qué va a dejar el lugar a un joven si a hoy en día sigue siendo el mejor portero de México? Lo sigue demostrando”, dijo Guardado en una conferencia de prensa.

En los últimos tiempos ha salido a relucir la discusión sobre si Memo Ochoa no es muy veterano y debe darle la oportunidad a otros arqueros más jóvenes, como Luis Malagón del Club América.

Sobre este punto Guardado no tiene dudas y apuesta por el capi de El Tri para que continúe al mando del arco: “Él se siente motivado y con fuerzas, yo ya no me sentía con fuerzas para seguir en selección”.

“Es el único portero mexicano que se ha atrevido ir a Europa más allá que lo critican, nadie más se atrevió. Memo debe seguir preocupándose por él, de seguir estando a buen nivel y si le da y el entrenador que este cuenta con él, ¿Por qué no va a ir? Los jóvenes se tienen que ganar su lugar”, agregó Guardado.

El ‘Principito’, que decidió poner punto final a su aventura en la selección de México tras el Mundial de Qatar 2022 a los 36 años y dejando a un lado casi 14 años en la trayectoria de El Tri, también comentó sobre la actualidad del seleccionado azteca.

