El LAFC humilla al Juárez FC en la Leagues Cup con marcador de 7-1 incluyendo dos golazos de Carlos Vela y hat-trick de Denis Bouanga

Carlos Vela anotó dos golazos en la victoria del LAFC sobre el Juárez FC con pizarra de 7-1, en duelo correspondiente a los 16vos de final de la Leagues Cup. Los dirigidos por Steve Cherundolo supieron sacar ventaja de un rival que se vio masacrado deportivamente hablando y que después del gol de descuento no tuvieron más argumentos para competir.

Con esta derrota sin duda alguna la Liga MX sufre un fuerte golpe de uno de sus representantes en la Leagues Cup y aunque el Juárez FC no sea el mejor equipo azteca, no se puede negar que el golpe del marcador es realmente escandaloso.

Ryan Michael Hollingshead abrió el marcador para el equipo negro y dorado al minuto 31. El defensor estadounidense definió rematando la pelota al fondo de las redes, posterior a un un disparo de Kellyn Acosta.

Apenas dos minutos después aparecería el capitán y jugador franquicia del equipo, Carlos Vela, quien con su instinto de Killer estuvo presente para aprovechar el error del portero de Juárez y mandar la pelota a guardar con un hermoso globito para sellar el segundo tanto de los Black Gold.

A pesar del dominio del equipo angelino, los Bravos de Juárez se acercarían en el marcador al minuto 47 con gol de Amaury Escoto que ilusionaba a los dirigidos por el mexicano Diego Mejía. Sin embargo la ilusión solo sería eso.

La sensación en la delantera esta temporada en el LAFC, Denis Bouanga colocaría el 3-1 para el LAFC que ya no quería ningún tipo de susto o sorpresa y que de aquí en adelante terminarían siendo una aplanadora.

Al minuto 61 Carlos Vela enmudecía al estadio con un verdadero golazo que le daba el 4-1 al equipo angelino. El mexicano giró de derecha al centro y golpeó de zurda al ángulo del portero que nada podía hacer para evitar la debacle de su equipo. THAT LEFT FOOT. 💫#LeaguesCup2023 pic.twitter.com/HDQG4nN0kj— LAFC (@LAFC) August 3, 2023

La pesadilla no paraba para los Bravos, quienes terminaron muy tímidos en el terreno de juego y al minuto 66 Denis Bouanga también sellaba su doblete, emulando a Carlos Vela y dándole al encuentro ya tintes de goleada. I got five on it. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/aD4QxdFiP6— LAFC (@LAFC) August 3, 2023

Además al 78 seguía el escándalo con el francés nacionalizado gabonés que marcaba de penal lo que significaba el 6-1 para un LAFC que se mostró de manera contundente en estos 16vos de final de la Leagues Cup.

Por si fuera poco, el joven de 19 años, Nathan Ordaz colocaba el séptimo gol para el LAFC ante un equipo de Juárez que ya estaba más que entregado. The Extra Point is good. 🏈#LeaguesCup2023 pic.twitter.com/XrS6odglrM— LAFC (@LAFC) August 3, 2023

De esta manera el LAFC del mexicano Carlos Vela, inscribe su nombre en la siguiente fase de la Leagues Cup y además se hace fuerte de aquí a lo que viene en el torneo que suma a lo mejor de la MLS y la Liga MX.

