Carlos Vela se sincera sobre un posible retiro: “Listo nunca va a estar nadie, pero al final acaba el futbol y no la vida”

Carlos Vela, uno de los máximos referentes del fútbol mexicano en los últimos años, habló en exclusiva para La Opinión, con el periodista Ricardo López Juárez, a quién le comentó acerca de sus declaraciones que dejaban a la expectativa su próximo retiro de las canchas, luego de más de 530 partidos como profesional y tanto fútbol en sus piernas, incluyendo más de 100 goles.

Vela aseguró que como cualquier futbolista aún no se siente preparado para dejar las canchas, ya que es algo que ha hecho durante toda su vida y lleva más de 20 años jugando al fútbol. “Cuando uno ha disfrutado este camino y ha dado lo mejor en estos años, simplemente me queda disfrutar lo poco que quede o los partidos que me falten por jugar”, aseguró el jugador franquicia del LAFC.

De igual manera, el futbolista mexicano hizo una importante reflexión, ya que aseguró que al terminarse su carrera en el fútbol no se terminaba la vida y es así que quiere ver el futuro, con optimismo y con la seguridad de haberlo dado todo en la cancha. “Cuando termine espero decir: ‘lo di todo, quedé muy contento’ y ya buscar nuevos objetivos, nuevas metas en mi vida y seguir adelante. Al final acaba el futbol, pero no acaba la vida”, dijo.

Luego de esta reflexión, Carlos Vela mandó un mensaje alentador a la fanaticada que podrá seguir disfrutando de su talento al menos por una temporada más hasta ahora y al máximo nivel con los colores del LAFC, un equipo que lo ha arropado al máximo. El próximo año juego seguro, tengo todavía las ganas, la fuerza, me veo bien, físicamente y mentalmente”, puntualizó.

Carlos Vela con los colores del LAFC (Foto: Michael Owens/Getty Images)

Finalmente aclaró que ya después de 2024 deberá pensar bien las cosas. “A partir de ahí ya no sé si el próximo año es el último. Cuando llegas a una edad en el fútbol ya grande cada año es diferente, cuando termina tienes que replantear que tan bien estás, que tan preparado estás, porque al final quiero terminar bien”, finalizó la estrella del LAFC.

