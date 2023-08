Instagram ahora detectará cualquier imagen creada por una IA

Recientemente, se ha revelado que Instagram, propiedad de Meta, tiene en sus planes una importante actualización que revolucionaría la experiencia de los usuarios en la red social. A través de una filtración realizada por el investigador de la aplicación, Alessandro Paluzzi, se han compartido capturas de pantalla que sugieren la futura implementación de herramientas potenciadas por Inteligencia Artificial (IA). #Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily 👀 pic.twitter.com/bHvvYuDpQr — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 30, 2023

Entre las nuevas funciones que se prevén se encuentra una herramienta capaz de detectar imágenes generadas mediante IA. Esta novedosa función permitiría a los usuarios distinguir entre fotografías auténticas y aquellas que han sido creadas artificialmente.

El objetivo detrás de esta iniciativa es combatir la propagación de desinformación y noticias falsas, lo que contribuiría a garantizar una mayor veracidad en el contenido compartido en la plataforma.

#Instagram is working on an AI tool for the Story editor to remove unwanted objects from photos 👀 pic.twitter.com/nDUWrFbivO — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 18, 2023

Además, Instagram planea aprovechar el potencial de la IA generativa para enriquecer la interfaz de edición de fotos. La implementación de una herramienta denominada “Restyle” permitiría a los usuarios transformar sus imágenes en diversos estilos visuales, brindándoles mayor versatilidad y creatividad en la presentación de sus publicaciones. Esta funcionalidad podría abrir nuevas posibilidades para expresar la originalidad de cada usuario.

Otra de las herramientas destacadas en las capturas filtradas es el “pincel AI”. Esta función sería de gran utilidad para la comunidad perfeccionista, ya que permitiría realizar retoques y parches en el fondo de las imágenes, mejorando así la calidad visual de las publicaciones antes de compartirlas en el feed o en las Stories.

A pesar de la emocionante perspectiva que estas filtraciones ofrecen, aún no se conoce la fecha exacta en la que Instagram implementará el nuevo sistema de detección de imágenes basado en IA. Sin embargo, la filtración ha generado un amplio debate y expectativa entre los usuarios, quienes esperan ansiosos estas innovaciones que mejorarían significativamente su experiencia en la popular red social.

Inteligencia Artificial en todos lados

La iniciativa de Instagram para implementar un sistema de detección de imágenes generadas por Inteligencia Artificial es un claro ejemplo del creciente papel que esta tecnología está desempeñando en la vida cotidiana, incluidas las redes sociales. Cada día, la Inteligencia Artificial se vuelve más común y está presente en diversos aspectos de nuestra vida, desde aplicaciones en nuestros teléfonos inteligentes hasta plataformas en línea que utilizamos a diario.

En el caso de las redes sociales, la IA ha demostrado ser una herramienta poderosa para mejorar la experiencia del usuario y abordar diferentes desafíos. Por un lado, la detección de imágenes generadas por IA representa un avance significativo en la lucha contra la desinformación y las noticias falsas, dos problemas que han afectado a las redes sociales en los últimos años. La capacidad de identificar y diferenciar contenido auténtico de aquel que ha sido manipulado artificialmente es fundamental para mantener un ambiente más confiable y seguro en estas plataformas.

Además, la integración de funciones de IA para mejorar las opciones de edición de fotos demuestra cómo esta tecnología puede potenciar la creatividad de los usuarios y brindarles herramientas avanzadas para expresar su estilo y personalidad de manera más efectiva.

