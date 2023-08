Artista del maquillaje lleva la belleza hasta tu casa en su beauty móvil

Poco antes de la pandemia, la mexicana Claudia Chiu tuvo una original idea que no se ha visto por el sur de California, convertir una camioneta Van en un estudio de belleza rodante para llevar sus servicios de maquillaje y peinados hasta la entrada de los hogares de quienes desean embellecerse para una ocasión especial como una boda o una quinceañera.

“Tener un Beauty Móvil (como le llama a su estudio de belleza sobre ruedas) era un sueño guajiro que nació a partir de que cuando vamos a maquillar a las casas, a veces las personas no tienen espacio suficiente para que podamos trabajar”, dice.

Así que en 2019, antes de que irrumpiera covid-19, compró una camioneta Van para transformarla en un estudio de belleza.

“Con la ayuda de mi mamá que se dedica a la tapicería, tapizamos las paredes; y un amigo me ayudó a instalar el piso”.

Pero además le puso dos sillas de peluquería, espejos, luces, cajoneras para guardar el equipo, y la equipó con una planta eléctrica hasta convertirlo en un saloncito de belleza muy acogedor, en donde todas las novias y quinceañeras ya con su peinado y maquillaje se toman la foto del recuerdo.

“Entre 2020 y 2021, decoré y arreglé mi beauty móvil”.

Claudia nació en Guadalajara, México. Es madre de tres hijos. Vive en Montclair, California, una ciudad en el condado de San Bernardino.

“Estudié belleza desde los 15 años en México. Me vine acá con mi familia sin hablar inglés ni conocer a nadie. Mientras estudiaba, trabajaba en un salón de belleza”.

Durante los primeros años de su carrera, se ganaba la vida como maquillista para las estaciones de televisión locales de Univision y Telemundo.

Pero hace 10 años se independizó y abrió un salón de belleza en la ciudad de Downey. “Ahí me empecé a especializar en el maquillaje y peinado de novias y quinceañeras”.

Cuando se vino el boom de celebrar a las quinceañeras sin importar la raza y se presentó la pandemia de covid-19, Claudia dejó su salón y empezó a llevar sus servicios a las casas.

“Mi empresa se llama Sexi Makeup Studio, y somos un equipo de seis artistas de la belleza. Todas latinas”.

Claudia dice que con su beauty móvil ha llevado sus servicios hasta San Diego, San Francisco y Las Vegas.

“Aunque mi mayor número de clientas se concentra en Los Ángeles y el condado de Anaheim”.

Y explica que en su beauty móvil cuenta con todo el equipo para hacer peinados y maquillajes.

“Gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo. A la gente le llama la atención el beauty móvil y me pregunta cómo lo hice. Por eso quiero ayudar a otras maquillistas a crear su propio beauty móvil”.

¿Qué hace diferente tu trabajo del de otras maquillistas?

“Maquillistas somos muchas y muy buenas. Pero no es el maquillaje lo que ofrecemos, es la experiencia. Nosotros buscamos servir al cliente lo mejor posible. No tienen que salir de su casa para quedar bellas para su fiesta ni tienen que manejar distancias, ni ir a diferentes lugares para el maquillaje y el peinado. Nosotras nos encargamos de dejarlas como una princesa y llevarles el salón hasta la puerta de sus casas”.

Platica que lo único que les piden a las clientas es que tengan un lugar donde estacionar el beauty móvil, que sea un espacio abierto ya sea en la casa o en un hotel.

“Casi siempre nos estacionamos en la entrada del auto de la casa, o afuera porque no queremos que la quinceañera o la novia tengan que caminar dos cuadras”.

En lo personal, Claudia dice que su beauty móvil ha resultado ser muy conveniente.

“Número uno: no tengo que cargar el equipo; número dos, no me tengo que bajar. Llego, me estaciono, abro la puerta, sale la gente y hacemos nuestra obra de arte”.

Para embellecer a las quinceañeras y novias, dice que utiliza el maquillaje de aire que se aplica con una máquina y dura 24 horas.

“Te cubre manchas y tatuajes. Tiene mucha diferencia con el maquillaje convencional”.

Claudia confiesa que siempre está buscando cómo estar a la vanguardia en su carrera y en los servicios de maquillaje y peinado que ofrece. “Siempre estoy pensando y ahora qué sigue”.

Pero se siente plena y feliz porque dice que está haciendo lo que siempre quiso desde niña, dedicarse a la belleza.

“La verdad es que si trabajas duro, los sueños se cumplen. Hay que crecer en nosotros mismos”.

Entre sus planes futuros están dar clases de maquillaje y ayudar a otras mujeres a crear sus propios beauty móviles.

También su sueño es tener más tiempo para disfrutar a sus hijos. “Tengo un hijo de 20 años y mis dos niñas de 7 y 10 años. Me he pasado trabajando y trabajando, pero ahora quiero lograr el balance: tener éxito como profesionista de la belleza pero también ser una gran mamá”.

